Mezuniyet fotoğrafı uğruna ölümle dans etti!

Üniversiteden mezun olan genç bir kadın, diplomasını ölümsüzleştirmek için akılalmaz bir yönteme başvurdu. Genç kadının sıra dışı mezuniyet fotoğrafı çekiminde hayatını güpegündüz riske atması, sosyal medyada izleyenlerin yüreğini ağzına getirdi.

Doğa bilimleri bölümünü bitiren cesur mezun, mezuniyet kutlamasında çıtayı kimsenin cesaret edemeyeceği bir noktaya taşıdı. Genç kadın, diz boyu derinlikteki suya girerek 4,2 metre uzunluğundaki devasa bir timsahla yan yana geldi.

Bununla da yetinmeyen çılgın mezun, "Big Al" (Büyük Al) adlı bu dev yırtıcının burnuna ölümcül bir öpücük kondurdu. Lacivert mezuniyet cübbesiyle suyun ortasında poz veren kadın, kepini timsahın burnuna yerleştirdi; kepin püskülleri ise adeta ölüme meydan okurcasına dev canavarın ağzına doğru sarktı.

Gözünü kırpmadan hayatını tehlikeye atan genç kadın, timsahların aslında sanıldığı kadar vahşi olmadığını savunarak, "İnsanlar bu yaban hayvanlarının işine karışmadığında, onlar da bizim işimize karışmaz" iddiasında bulundu. Texas’taki bir timsah parkında nişanlısıyla birlikte çalışan ve çocukluğundan beri vahşi hayvanlarla iç içe büyüyen mezun, bu tehlikeli canlıların karakterini çok iyi bildiğini öne sürdü.

Tehlike bununla da bitmedi: Bir de çıngıraklı yılanla poz verdi!Çekimi gerçekleştiren 45 yaşındaki fotoğrafçı Laura Oglesbee, söz konusu timsahların çok uzun süredir eğitimli olduğunu ve sıradan bir timsahla asla böyle bir işe kalkışılmayacağını söylese de, çekimdeki tek tehlike bu değildi.

Çılgın mezun, mezuniyet albümü için sadece timsahla yetinmedi; ölümcül derecede zehirli bir çıngıraklı yılanı da eline alarak hiçbir şey yokmuş gibi poz verdi. Fotoğrafçı Oglesbee, "O çekimde yılanın zehrinden korktuğum için çok yaklaşmama izin vermediler.

Ama kendisi o yılanı sanki sıradan bir oyuncakmış gibi elinde tuttu" diyerek çekimdeki hayati tehlikeyi gözler önüne serdi.Ziyaretçilere timsahların korkunç olmadığını anlatmayı ve doğada hayatta kalamayacak hayvanları korumayı amaçladığını söyleyen genç kadın, okulunu bitirmesine rağmen hayalindeki işi zaten bu parkta yaptığını ve hayatını riske attığı bu tehlikeli yerde çalışmaya devam edeceğini belirtti.