İzmir\'de yasa dışı bahis operasyonu: 19 gözaltı

19.05.2026 11:53  Güncelleme: 11:54
İZMİR merkezli 4 ilde, 'yasa dışı bahis ve sanal kumara' yönelik polisin düzenlediği operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 'yasa dışı bahis ve sanal kumar' suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yapıldı. Yasa dışı bahis siteleri ve entegre panellerle bağlantılı banka ve kripto hesapları üzerinden suç faaliyetinde bulundukları belirlenen şüphelilere yönelik İzmir merkezli 4 ilde bugün, polis tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda toplam 19 şüpheli gözaltına alınırken, firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konuldu. Yapılan incelemelerde ise, şüphelilerin banka ve kripto hesaplarında ilk etapta yaklaşık 19 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi. Devam eden çalışmalarda ise söz konusu hesaplardaki yaklaşık 150 milyon lira tutarındaki para hareketinin yasa dışı bahis kaynaklı olduğu değerlendirildi.

Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

