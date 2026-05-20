Arsenal’ın Premier Lig’de 22 yıl sonra şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından binlerce taraftar sokaklara akın etti.
Manchester City’nin Bournemouth karşısında puan kaybetmesiyle birlikte Arsenal resmen şampiyon oldu. Bitiş düdüğünün ardından Londra’da büyük kutlamalar başladı.
22 yıllık şampiyonluk hasretinin sona ermesiyle Arsenal taraftarları sokakları doldurdu. Binlerce futbolsever marşlar söyleyip meşaleler yakarak tarihi başarıyı kutladı.
Uzun yıllardır Premier Lig kupasını bekleyen Arsenal taraftarları büyük mutluluk yaşadı. Bazı taraftarların gözyaşlarını tutamadığı görüldü.
Mikel Arteta için tezahüratlar yapan taraftarlar, İspanyol teknik adamı kulüp tarihine geçen isimler arasına koydu. Arteta yönetimindeki Arsenal, 2003-04 sezonundan sonra ilk kez Premier Lig şampiyonluğu yaşadı.
Şampiyonluk sonrası Londra’nın birçok noktasında kutlamalar gece boyunca devam etti. Arsenal taraftarları tarihi zaferin coşkusunu doyasıya yaşadı.
Son Dakika › Spor › Maç bitince binlerce taraftar sokaklara döküldü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?