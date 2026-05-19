Kedinin boyna sarılma anı sosyal medyada ilgi odağı oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kedinin boyna sarılma anı sosyal medyada ilgi odağı oldu

19.05.2026 11:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

RİZE'nin Ardeşen ilçesinde, züccaciye dükkanı işletmecisi Ferhat Hayat'ın yavruyken kapısında bulup sahiplendiği kedi ile arasındaki bağ, ilgi çekiyor.

RİZE'nin Ardeşen ilçesinde, züccaciye dükkanı işletmecisi Ferhat Hayat'ın yavruyken kapısında bulup sahiplendiği kedi ile arasındaki bağ, ilgi çekiyor. Her gün dükkana gelerek patilerini Hayat'ın boynuna atan kedinin o anları sanal medya ilgi görüyor. Ferhat Hayat, "Bir gün kasanın üzerindeyken hiçbir sebep yokken göz göze geldik. Kollarımı açtığımda birden boynuma atladı. O günden sonra kollarımı her açtığımda gelip boynuma sarılmaya başladı" dedi.

İlçede züccaciye dükkanı işleten Ferhat Hayat, yaklaşık 1 yıl önce iş yerini ilk açtığı günlerde kapısında bitkin halde bir kedi yavrusu buldu. Kediyi sahiplenerek içeri alan Hayat, hayvanın tüm bakımlarını ve veteriner tedavilerini üstlendi. Sağlığına kavuşan sevimli kedi ile kendisini kurtaran işletmeci arasında zamanla bağ oluştu. Her gün rutin olarak Hayat'ın dükkanına gelen kedi, kasanın bulunduğu bölmeye zıplayarak patilerini onun boynuna koyuyor. O anlara ilişkin görüntüler, sanal medya ilgi çekiyor.

'KAPIMIZA GELDİĞİNDE AVUÇ İÇİ KADARDI'

Kedi ile aralarındaki bağı anlatan işletmeci Ferhat Hayat, "Dükkanı ilk açtığımız dönemde, henüz avuç içi kadar bir yavruyken kapımıza geldi. Gözlerini yeni açıyordu ve annesi yoktu. Biz de içeri aldık. Yaklaşık 1 yıldır bizimle yaşıyor. Her sabah aynı saatte nereden geldiğini bilmediğimiz bir şekilde kapıda beliriyor. Dükkanı bizimle beraber açıp, bizimle kapatır. Günün 12-13 saatini dükkanda, o köşesinde bizimle geçiriyor. Hastalandığında da alıp veterinerde tedavisini yaptırdım" dedi.

'KOLLARIMI AÇTIĞIMDA BİRDEN BOYNUMA ATLADI'

Görüntülerin sanal medyada yarattığı etkiyi anlatan Hayat, "Bir gün kasanın üzerindeyken hiçbir sebep yokken göz göze geldik. Kollarımı açtığımda birden boynuma atladı. O günden sonra kollarımı her açtığımda gelip boynuma sarılmaya başladı. Bu anları ilk olarak anneme göstermek istedim. Güvenlik kamerasından ekran kaydı alıp birleştirerek sanal medyaya yükledim. Görüntüler beklemediğim kadar çok yayıldı. Şu an Hollanda'dan makale yazmak için ulaşanlar, İsviçre'den arayıp 'Bir kedi nasıl böyle davranabiliyor' diye soranlar var. Şimdi bu güzel tepkilerle uğraşıyorum" diye konuştu.

HABER-KAMERA: Adem AKATİN/ARDEŞEN (Rize),

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hayvanlar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kedinin boyna sarılma anı sosyal medyada ilgi odağı oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şeker sanıp yuttu, pil olduğu filmde ortaya çıktı: Ölüme kadar götürebiliyor Şeker sanıp yuttu, pil olduğu filmde ortaya çıktı: Ölüme kadar götürebiliyor
Evleri kırdı döktü ormanda dinlenirken drone kamerasına yakalandı Evleri kırdı döktü; ormanda dinlenirken drone kamerasına yakalandı
Şehit eşinin tabutunu omuzladı Şehit eşinin tabutunu omuzladı
Ünlü şarkıcı 8 yıllık hukuk mücadelesini kazandı, İspanya maliyesi dev tazminat ödeyecek Ünlü şarkıcı 8 yıllık hukuk mücadelesini kazandı, İspanya maliyesi dev tazminat ödeyecek
Beşiktaş’ta neler oluyor Sergen Yalçın sonrası bir ayrılık daha Beşiktaş'ta neler oluyor? Sergen Yalçın sonrası bir ayrılık daha
Dizinin müdavimleri şokta Uzak Şehir’de sürpriz ayrılık Dizinin müdavimleri şokta! Uzak Şehir'de sürpriz ayrılık

12:17
Mersin’de katledilen 5 kişi toprağa verildi Gözyaşları sel oldu
Mersin'de katledilen 5 kişi toprağa verildi! Gözyaşları sel oldu
12:08
Bakan Gürlek’ten Rasim Ozan Kütahyalı açıklaması Suçlamaları tek tek saydı
Bakan Gürlek'ten Rasim Ozan Kütahyalı açıklaması! Suçlamaları tek tek saydı
11:58
AK Parti’den Eser Yenenler ve “Gezen Oğlak” tepkilerine yanıt
AK Parti'den Eser Yenenler ve “Gezen Oğlak” tepkilerine yanıt
11:37
Rasim Ozan Kütahyalı’yla ilgili bomba iddia: Lüks araç vurgunu yapıp, şasi numarasını değiştirmiş
Rasim Ozan Kütahyalı'yla ilgili bomba iddia: Lüks araç vurgunu yapıp, şasi numarasını değiştirmiş
10:52
Ardahan’ın yükseklerinde mayıs ayında kar sürprizi
Ardahan'ın yükseklerinde mayıs ayında kar sürprizi
10:26
Devlet Bahçeli’den TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’na: Ligi tescil etmeyin
Devlet Bahçeli'den TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na: Ligi tescil etmeyin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2026 12:45:31. #7.13#
SON DAKİKA: Kedinin boyna sarılma anı sosyal medyada ilgi odağı oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.