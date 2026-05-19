Sağlık raporlarında yeni dönem! Artık hastaneye gitmek gerekmeyecek

19.05.2026 11:41
Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı yeni “Sağlık Raporları Yönetmeliği” ile sağlık raporlarında dijitalleşme ve kolaylaştırılmış başvuru süreci devreye giriyor. Yeni düzenlemeyle birlikte rapor işlemlerinin e-Nabız üzerinden yürütülmesi, bazı raporların üç hekimle düzenlenebilmesi ve engelli raporlarında uzaktan yenileme imkanı sağlanacak.

RAPOR BAŞVURU MERKEZLERİ KURULACAK

Yeni yönetmeliğe göre ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarında “Rapor Başvuru Merkezi” kurulacak. Böylece sağlık kurulu raporlarının tek noktadan başlatılması, takip edilmesi ve sonuçlandırılması mümkün olacak. Ayrıca engelli sporcuların lisans işlemleri için ayrı bir rapor alınmasına gerek kalmadan mevcut engelli sağlık kurulu raporları kullanılabilecek.

RAPORLARDA ULUSLARARASI FORMAT DÖNEMİ

Düzenleme kapsamında sağlık raporlarında standart format uygulamasına geçilecek. Bakanlığın belirlediği format dışında rapor düzenlenemeyecek. Raporlara İngilizce dil desteği eklenerek uluslararası kullanım imkanı da sağlanacak.

ÜÇ HEKİMLİ RAPOR SİSTEMİ GELİYOR

Yeni sistemde tam teşekküllü ve üç hekimli olmak üzere iki temel sağlık kurulu oluşturulacak. İstisnalar dışında raporların üç hekim tarafından düzenlenebilmesi sağlanırken, mühür ve başhekim onayı zorunluluğu kaldırılarak süreç hızlandırılacak.

50’den az çalışanı bulunan az tehlikeli iş yerlerinde işe giriş raporlarının tüm kamu hekimleri tarafından düzenlenebilmesinin önü açılacak. Ayrıca engelli sağlık raporları ile ilaç ve tıbbi malzeme kullanım raporları, evde sağlık hizmetleri koordinasyonunda uzaktan sağlık hizmeti kapsamında yenilenebilecek.

E-NABIZ ÜZERİNDEN BAŞVURU YAPILACAK

Dijitalleşme adımlarının en dikkat çekici kısmı ise e-Nabız uygulaması üzerinden yürütülecek işlemler oldu. Tüm rapor başvuruları e-Nabız’dan yapılabilecek, yazılı dilekçe uygulamaları sona erecek. Lisansa tabi olmayan spor ve sosyal aktiviteler için vatandaşlar hekime gitmeden e-Nabız üzerinden “Sağlık Durum Belgesi” alabilecek.

Ayrıca e-Rapor sistemi üzerinden düzenlenen raporların fiziksel olarak arşivlenmesine gerek kalmayacak.

