20.05.2026 21:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-ABD ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ile ABD arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra küresel ve bölgesel gelişmeler detaylı şekilde ele alındı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, Türkiye-ABD ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

"İRAN'LA ATEŞKESİN UZATILMASI MÜSPET BİR KARAR"

Cumhurbaşkanımız görüşmede, bölgemizdeki çatışma sürecinde ateşkesin uzatılması kararını müspet bir gelişme olarak gördüğünü, ihtilaflı konularda makul bir çözümün mümkün olduğuna inandığını, ortaya konan yapıcı girişimlere desteğimizin süreceğini ifade etti.

"SURİYE'DE İSTİKRAR ORTAMININ KÖK SALMASI ÖNEMLİ BİR KAZANIM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’de istikrar ortamının kök salmasının tüm bölgemiz için önemli bir kazanım olduğunu, Türkiye’nin Suriye’ye yönelik desteğinin aralıksız süreceğini, ayrıca Lübnan’daki durumun kötüleşmesinin önüne geçilmesi gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanımız, NATO Ankara Zirvesi hazırlıklarının sürdüğünü, Zirve’nin her açıdan başarılı geçmesi amacıyla azami gayret gösterdiğimizi ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, ABD Başkanı Trump’a önceki gün ABD’nin San Diego kentindeki bir camiye düzenlenen menfur saldırı nedeniyle taziyelerini iletirken, Türkiye’nin hangi dini gruba yönelik olursa olsun bu tür nefret suçlarına karşı olduğunu söyledi."

Donald Trump, Güncel, Dünya, Son Dakika

Hakan Safi’den Maldini açıklaması: Futbol elçimiz olacak
10 yıl önce öldürülen Ayşen’i boşandığı eşi öldürmüş
Atatürk’e benzeyen kişiye resmi törende halkı selamlattılar
Ünlü şarkıcı Haluk Levent yoğun bakıma kaldırıldı
Cami önündeki infaz 6 saatte aydınlatıldı
Adalet Bakanı Gürlek: 11 yaşından itibaren suça karışmış çocuklar takip edilecek
