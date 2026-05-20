Taraftarlar bu isme çıldıracak! Dursun Özbek'ten unutulmayacak seçim hediyesi

20.05.2026 19:43
Galatasaray'ın uzun süredir girişimlerini sürdürdüğü Bernardo Silva transferi için tüm şartları zorladığı öne sürüldü. Sarı-kırmızılıların yıldız oyuncunun transferinde yüksek maaş ve Şampiyonlar Ligi kozunu kullandığı belirtildi. Dursun Özbek'in seçimi kazanır kazanmaz Bernardo Silva'yı açıklayarak taraftarlara seçim hediyesi vermeyi hedeflediği dile getirildi.

Galatasaray, yaz transfer döneminin en büyük hamlesini gerçekleştirmek için geri sayıma geçti. Sarı-kırmızılı yönetim, dünya futbolunun elit isimlerinden biri olan Bernardo Silva'yı kadrosuna katmak adına tüm imkanlarını seferber etmiş durumda.

GALATASARAY TRANSFERDE EN GÜÇLÜ KONUMDA

Manchester City ile yollarını ayıran ve bonservisi elinde olan 31 yaşındaki Portekizli süperstar için Avrupa devleri yarış halindeydi. Ancak İngiliz basınında yer alan son iddialara göre; daha önce devrede olan Barcelona ve Juventus transferde geri adım attı. Bu gelişmeyle birlikte Galatasaray, Bernardo Silva transferinde şu an en ciddi ve en avantajlı kulüp konumuna yükseldi.

İLKAY VE SANE DEVREYE GİRDİ

Sarı-kırmızılı ekibin Bernardo Silva'ya sunduğu cazip yıllık ücret teklifinin yanı sıra doğrudan Şampiyonlar Ligi faktörü, tecrübeli futbolcunun kararında büyük rol oynadı. Transfer sürecindeki en büyük etkenlerden biri ise takımın yıldızları İlkay Gündoğan ve Leroy Sane oldu. Manchester City'den eski takım arkadaşları olan iki ismin, Silva’yı ikna etmek için yoğun bir çaba sarf ettiği ve bu görüşmelerin olumlu sonuç verdiği öğrenildi.

DURSUN ÖZBEK'TEN SEÇİM HEDİYESİ

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, bu transfere bizzat liderlik ediyor. Tek aday olarak girmeye hazırlandığı genel kurulun ardından camiaya büyük bir jest yapmak isteyen Özbek, seçimi kazanır kazanmaz Bernardo Silva hamlesini resmen açıklayarak taraftara unutulmaz bir seçim hediyesi vermeyi hedefliyor.

İLK KAMPA YETİŞTİRİLECEK

Bonservis engeli bulunmayan Portekizli yıldızın transfer prosedürlerinin hızlıca tamamlanması planlanıyor. Tıpkı geçtiğimiz sezon Leroy Sane transferinde olduğu gibi, Bernardo Silva'nın da yeni sezonun ilk transferi olarak duyurulması ve takımın gerçekleştireceği ilk hazırlık kampına yetiştirilmesi amaçlanıyor

