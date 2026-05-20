Tokat'ta taşkın nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı

20.05.2026 17:30
Tokat'ın Turhal ilçesinde şiddetli yağışlar sonucu Yeşilırmak Nehri taştı. Çevlik, Borsa ve Çubuklu mahalleleri ile bazı köylerde ev, ahır ve tarım arazileri sular altında kaldı. 15 mahalle ve 7 köyde tahliye yapıldı.

TARIM ARAZİLERİ SULAR ALTINDA KALDI

İlçede son dönemdeki yağışların etkisiyle Karasu, Çivril ve Dazya derelerinin birleştiği Yeşilırmak Nehri'nin bazı bölgelerinde taşkın meydana geldi.

Çevlik, Borsa ve Çubuklu mahalleleri ile bazı köylerde nehir kenarında bulunan ev, ahır ve eklentileri ile ekili tarım arazileri sular altında kaldı. Elalamış köyündeki taşkın ve su altındaki tarım alanları dron ile görüntülendi.

15 MAHALLE VE 7 KÖY TAHLİYE EDİLDİ

Öte yandan ilçedeki 15 mahalle ve 7 köyde yaşayan vatandaşlar, tedbir amacıyla evlerinden tahliye edildi.

Kaynak: AA

