Alıkonulan Sumud aktivistlerine insanlık dışı muamele! Ben-Gvir'in yüzüne "Özgür Filistin" diye haykırdı
Alıkonulan Sumud aktivistlerine insanlık dışı muamele! Ben-Gvir'in yüzüne "Özgür Filistin" diye haykırdı

20.05.2026 14:56
İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, aralarında Türklerin de bulunduğu alıkonulan Küresel Sumud Filosu aktivistlerini Aşdod Limanı’nda provoke etmeye çalıştı. Bir kadın aktivistin Ben-Gvir'in yüzüne “Özgür Filistin” sloganı atmasının ardından İsrail polisinin sert müdahalede bulunduğu anlar kameralara yansıdı. Ardından Ben-Gvir’in “İşte böyle yapmak gerekiyor” dediği duyuldu. Aktivistlerin kelepçeli şekilde diz çöktürülerek tutulduğu görüntüler tepki çekti.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ülkesinin uluslararası sularda hukuka aykırı bir şekilde alıkoyup kötü muamelede bulunduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerini Usdud (Aşdod) Limanı'nda provoke etmeye çalıştı.

ALIKONULAN AKTİVİSTLERE İSRAİL İŞKENCESİ

Ben-Gvir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından aktivistlerin tutulduğu Aşdod Limanı'na gittiği ve İsrail güvenlik güçlerinin aktivistlere kötü muamelede bulunduğu görüntüyü paylaştı.

BEN GVIR'İN YÜZÜNE "ÖZGÜR FİLİSTİN" DİYE BAĞIRDI

Görüntülerde, Ben-Gvir'in geçişi sırasında bir kadın aktivistin "Özgür Filistin" diye bağırdığı, İsrail polisinin ise kadına sert müdahalede bulunarak yere yatırdığı kameraya yansıyor. Bu sırada aşırı sağcı Ben-Gvir'in "İşte böyle yapmak gerekiyor." dediği duyuluyor.

KELEPÇELİ HALDE DİZ ÇÖKTÜRDÜLER

Ben-Gvir'in aktivistlerin bulunduğu yerde İsrail bayrağı salladığı, "Çok yaşa İsrail" diye bağırarak onları tahrik etmeye çalıştığı görülüyor.

Ben-Gvir'in "İsrail'e hoş geldiniz" mesajıyla paylaştığı görüntülerde, aktivistler limanda elleri kelepçeli şekilde diz çöktürülerek bir yerde toplu halde tutuluyor.

ALIKONULAN AKTİVİSTLER ARASINDA TÜRKLER DE VAR

İsrail ordusu, 44 ülkeden 428 aktivistin yer aldığı toplamda 50 tekneden oluşan filoya, 18 Mayıs'ta Gazze'ye doğru uluslararası sularda seyir halindeyken yeni bir saldırı düzenledi ve aktivistleri hukuka aykırı şekilde alıkoydu. Filoda 78 Türk katılımcı yer alıyordu.

Alıkonan aktivistler İsrail'in güneyinde yer alan Usdud (Aşdod) Limanı'na götürülmüştü.

İSRAİL ORDUSUNUN KÜRESEL SUMUD FİLOSU'NA SALDIRILARI

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında Yunan kara sularından birkaç deniz mili açıkta İsrail ordusunun hukuk dışı müdahalesine maruz kalmıştı.

Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, uluslararası sulardaki saldırısında İsrail ordusu, 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.

İsrail ordusu, Ağustos 2025'te de 44'ten fazla ülkeden 500 aktivisti taşıyan 40'tan fazla tekneyle Gazze'ye yönelen Küresel Sumud Filosu'na benzer bir saldırıda bulunmuştu.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Apple User Apple User:
    zulme sessiz kalmayan, bunun için canını ortaya koyan gerçek insanlara selam olsun… 6 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
