Yoğun bakımdaki Kadir İnanır: Beni buradan çıkarın

77 yaşındaki sanatçı Kadir İnanır’ın evinde rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırıldığı ve doktorların kontrolü sonrası tedbir amaçlı yoğun bakım servisine alındığı öğrenildi. Yapılan tetkiklerde İnanır’a zatürre (pnömoni) teşhisi konuldu.

"KADİR 'BENİ BURADAN ÇIKARIN' DİYOR"

Kadir İnanır’ın hayat arkadaşı Jülide Kural, usta oyuncunun sağlık durumuna ilişkin Hürriyet'ten İsmail Bayrak'a yaptığı açıklamada, tedavi sürecinin olumlu ilerlediğini belirterek, “Tedavisi güzel ilerliyor. Günde 2-3 kez yanına giriyorum, konuşuyorum. Kadir böyle ortamları sevmediği için ‘Beni buradan çıkarın’ diyor” ifadelerini kullandı.

“VAHİM BİR DURUM YOK”

Kadir İnanır’ın yeğeni Levent İnanır da geçtiğimiz günlerde usta oyuncunun sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Dün sanatçının yanında olduğunu söyleyen Levent İnanır, “Durumu iyiye gidiyor. Bağışıklık sistemi zayıfladığı için soğuk algınlığı zatürreye döndü” dedi.

Sosyal medyada yayılan bazı iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade eden Levent İnanır, “Sosyal medyada konuşulduğu gibi vahim bir durum yok. Tedbir amaçlı yoğun bakımda” açıklamasını yaptı.

YAKINLARIYLA KONUŞABİLİYOR

Usta oyuncunun sağlık durumunun stabil olduğu belirtilirken, yakınlarıyla iletişim kurabildiği öğrenildi. Levent İnanır, “Gayet iyi, kendisiyle konuşuyoruz da” sözleriyle sanatçının durumunun kontrol altında olduğunu ifade etti.