Kılıçdaroğlu'nun "Arınma" çağrısına CHP'den ilk yanıt

20.05.2026 15:07
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yayımladığı videodaki "CHP arınmasını bilir" sözlerine yanıt verdi. Başarır, "Herhalde ‘arınma’ derken komplocuların yargıdan arınmasını demek istiyor. CHP’ye bir tuzak kuruluyor. Millet de Kemal Bey de bunun farkında. 2019’da omuz omuza mücadele vererek seçtirdiği arkadaşlarını koruduğunu görüyorum. En azından öyle görmek istiyorum." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Kılıçdaroğlu'nun siyaset dünyasını hareketlendiren arınma çağrısının ardından TBMM'de basın açıklaması yaptı.

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından yayımladığı videoda CHP'ye dair "Cumhuriyet Halk Partisi bize bırakılmış bir miras değildir. Partimiz bizlere kutsal bir emanettir. Emanet kirletilemez. Emanete kara çalınamaz. Kardeşlerim, hele ki bu ulu çınarın gölgesi haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz. Gerektiğinde arınmasını da bilir, iç muhasebesini yapmasını da. Ama yolundan asla dönmez" ifadelerini kullandı. 

CHP'DEN KILIÇDAROĞLU'NA İLK YANIT

 CHP'ye arınma çağrısı yapan Kılıçdaroğlu'na ilk yanıt CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'dan geldi.Başarır, videoyu tam izleyemediğini söyleyerek, "Cumhuriyet Halk Partisi tertemiz bir partidir" yanıtını verdi. 

Başarır, şöyle devam etti:

"Tertemiz bir parti olduğu için biz kendisiyle kilometrelerce Ankara'dan İstanbul'a Adalet Yürüyüşü yaptık. Bir milletvekilimiz, seçilmiş bir milletvekili tutuklandığı için. Bugün Genel Başkan koltuğuna Sayın Kılıçdaroğlu da otursaydı, iki dönem, üç dönem üst üste belediye başkanlığımızı yapan, kendi döneminde atanan çok kıymetli Zeydan Karalar tutuklandığında o da bizimle yürürdü. 'Evinden git, İstanbul'u kazanacaksın' dediği Sayın Ekrem İmamoğlu tutuklandığında yine Ankara'dan İstanbul'a beraberce yürürdük ki biz bu yürüyüşü bir anlamda Türkiye'nin her yerinde yapıyoruz. Büyükçekmece, Kartal, Beşiktaş, Beylikdüzü... Bunların hepsi 2019'da atanmış belediye başkanlarımız. Çok kıymetli Genel Başkan Kılıçdaroğlu'yla el kaldırdık. Muhittin Böcek'in elini gözlerinin içi parlayarak Sayın Genel Başkan Kılıçdaroğlu kaldırdı. Biz aday gösterdik, gittik, çalıştık. Herhalde bunu kastetti, kastediyor."

"YARGININ ARINMASINDAN BAHSEDİYOR"

Arınma derken adaletin arınmasından, yargının arınmasından bahsediyor. Sayın Genel Başkan, kendisiyle, bizimle yürüyen yol arkadaşlarımızın haksız, hukuksuz iddianameler ve soruşturmalarla şu anda cezaevinde olduğu bir düzenin arınmasından bahsediyor. Ben öyle algıladım. Partimize yapılan tehditlerin bu ülkeyi kirlettiğini düşündüğünü görüyorum. Mesela butlan konusunda da benzer şeyleri algıladım. AK Parti'nin sipariş usulü, partiye darbe diyebileceğimiz bir kararı ahlaksızlıkla tanımladığını görüyorum. Butlan kararıyla, AK Parti'nin siparişiyle hiçbir arkadaşımızın şerefini, haysiyetini ayaklar altına alarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin koltuğuna, Atamızın koltuğuna oturmayacağını söylediğini görüyorum Sayın Genel Başkanımızın.

"ARKADAŞLARINI KORUDUĞUNU GÖRÜYORUM"

Ülke arınmalıdır, herkes servetinin hesabını vermelidir, hepimiz vermeliyiz. Ama şu bir gerçek ki, Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir darbe, bir komplo, bir tuzak kuruluyor. Millet bunun farkında, Kemal Bey de bunun farkında. Yol arkadaşlarını, atadığı arkadaşları, bizlerle beraber 2019'da omuz omuza mücadele vererek seçildiği arkadaşlarını koruduğunu görüyorum. En azından öyle görmek istiyorum.

"ÖZGÜR ÖZEL, ANASININ AK SÜTÜ KADAR HELALDİR"

Partimin geçmiş dönem yaşayan, yaşamayan ve mevcut genel başkanlığında yorum yapan ya da tartışan hiçbir kişinin düşüncesini basın önünde konuşmam. Bu bizim ahlaki bir görevimiz, eski genel başkanların da ahlaki bir görevi. Daha önce kendisi genel başkanlığımızı yaptı. Benim burada böyle bir tartışma içine sokmam doğru değil. Ben o cümlelerin nasıl algıladığımı ve de nasıl algılanması gerektiğini söyledim. Bu parti tertemiz bir partidir. Tüm genel başkanlarımız ve kadroları tertemiz insanlardır. Sayın Bülent Ecevit 70'lerde İsmet Paşa'ya seçimi kaybettiğinde, İsmet Paşa şapkasını alıp bir kenara çekilmiş, elini kaldırmıştır. Sayın Özgür Özel de 2023 Kasım kurultayında seçimi kazanmıştır, anasının ak sütü kadar da helaldir. Onu destekleyenlerden birisi de benim. İyi ki yapmışım. O yüzden isim vermiyorum; bu konuyu tüm arkadaşlarımızın kabullenmesi, bu konuyu tartışmaması gerektiğinin bir kez daha altını çiziyorum. Muharrem İnce'ye karşı ya da geçmişteki çıkan adaylara karşı nasıl bir yarış yürütüldüyse aynı yarış yürütülmüştür. Özgür Özel kazanmıştır."

