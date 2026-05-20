Malatya merkezli 5.6'lık deprem artçı mı öncü mü? Japon uzman bu illeri uyardı
Malatya merkezli 5.6'lık deprem artçı mı öncü mü? Japon uzman bu illeri uyardı

20.05.2026 12:29
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 09.00'da 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Haberler.com'a özel yaptığı açıklamada çok sayıda ilde hissedilen depremi değerlendirdi. Sarsıntının 6 Şubat depremlerinin artçısı olduğunu belirten Moriwaki; Bingöl, Muş ve Bitlis illerini uyardı.

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Haberler.com stüdyosunda sunucu Melis Yaşar’ın sorularını yanıtladı. Malatya'da saat 09.00'da meydana gelen ve yaklaşık 10 çevre ilde hissedilen 5,6 büyüklüğündeki depremi değerlendiren Moriwaki, bu depremin 6 Şubat 2023 depremlerinin artçısı olduğunu belirterek uyarılarda bulundu. 

"6 ŞUBAT ARTÇILARI 10 YIL SÜREBİLİR"

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremi değerlendiren Moriwaki, sarsıntının 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin artçısı olduğunu söyledi.

Moriwaki, “Bu deprem 6 Şubat depremlerinin artçısı. Artçı depremler 10 yıl devam edebilir” ifadelerini kullandı.

“7’NİN ÜZERİNDE DEPREM BEKLEMİYORUM”

Malatya ve çevresi için yeni büyük deprem riskine ilişkin konuşan Moriwaki, bölgede 7 büyüklüğünün üzerinde bir deprem beklemediğini söyledi. Depremin zemine yakın gerçekleşmesi nedeniyle etkisinin daha fazla hissedildiğini belirten Moriwaki, Doğu Anadolu Fay Hattı üzerindeki küçük fayların da etkili olmuş olabileceğini ifade etti.

“PANİK YAPMAYA GEREK YOK”

Vatandaşlara panik yapılmaması çağrısında bulunan Moriwaki, deprem hazırlığının önemine dikkat çekti. Yaşam üçgeni oluşturulması gerektiğini belirten Moriwaki, deprem çantasında su, düdük, çikolata ve tuz gibi temel ihtiyaçların bulunması gerektiğini söyledi.

Ayrıca evlerdeki eşyaların sabitlenmesi ve zemin etüt raporlarının incelenmesi gerektiğini vurgulayan Moriwaki, “Hazırlıklı olduktan sonra panik yapmaya gerek yok” dedi.

BU İLLER İÇİN UYARI YAPTI

Riskli bölgelerle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Moriwaki, Kuzey Anadolu Fay Hattı ile Doğu Anadolu Fay Hattı’nın kesişim noktası olan Bingöl, Muş, Karlıova ve Bitlis’e dikkat çekti.

Ege Bölgesi’nde İzmir ve Aydın çevresinde deprem olabileceğini ancak çok büyük bir deprem beklemediğini ifade eden Moriwaki, Marmara Bölgesi için ise İstanbul’a yakın Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın kuzey kolunda enerji birikimi bulunduğunu söyledi.

Marmara Bölgesi'ne de uyarılarda bulunan Moriwaki ayrıca Gemlik, Bursa, Bandırma ve Balıkesir hattında uzun süredir büyük deprem yaşanmadığını belirterek özellikle Bursa çevresinde dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.

7 KİLOMETRE DERİNLİKTE GERÇEKLEŞTİ

Öte yandan; Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, saat 09.00’de kaydedilen depremin yerin 7.03 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini belirtti. Depremin merkez üssü Battalgazi olarak açıklanırken, sarsıntının Diyarbakır, Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay, Elazığ, Osmaniye, Kayseri, Bingöl, Erzincan, Şanlıurfa ve Adana gibi çevre illerde de hissedildi.

Depremin ardından vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken birçok kişi evlerinden dışarı çıktı. Okullardaki öğrenciler tahliye edildi.

EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

5,6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Malatya'da eğitime 1 gün ara verildi. Malatya Valisi Seddar Yavuz yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Battalgazi ilçemizde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle, öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak ilimiz genelinde eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir.

İlgili tüm kurumlarımız sahada gerekli inceleme ve kontrollerini sürdürmekte olup, gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

BAKAN ÇİFTÇİ: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Malatya'da meydana gelen depremden sonra yaptığı açıklamada ekiplerin çalışmalarının devam ettiğini ve an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmadığını belirterek geçmiş olsun dileklerini iletti. Bakan Çiftçi açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Malatya ilimizin Battalgazi ilçesinde, saat 09.00'da 5,6 büyüklüğünde ve Adıyaman, Elazığ, Tunceli, Şanlıurfa illerimizde de hissedilen bir deprem meydan gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır.

Ekiplerimiz çalışmalarını devam ettirmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

BELEDİYE BAŞKANI SAMİ ER: ÇOK ŞİDDETLİ HİSSETTİK

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, "Güçlü bir sarsıntı oldu. 4.4 kilometre derinliği olduğunu öğrendik, o nedenle şiddetli hissettik. Şu ana kadar herhangi bir ihbar gelmedi. Çok şiddetli hissettik" dedi. 

