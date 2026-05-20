Almus Barajı'nda Doluluk Yüzde 100'e Ulaştı
Almus Barajı'nda Doluluk Yüzde 100'e Ulaştı

20.05.2026 07:59
Almus Baraj Gölü'ndeki doluluk oranı kış ve bahar yağışlarıyla yüzde 100'e yükseldi.

Tokat'taki Almus Baraj Gölü'nün doluluğu, kış ve bahar aylarındaki yağışlarla yüzde 100'e yükseldi.

Tarımsal sulama ve elektrik üretimi için kullanılan Almus Baraj Gölü'nde geçen yıl yağışların az olması nedeniyle gün yüzüne çıkan adacık da yine su altında kaldı.

Bu yıl özellikle kış dönemindeki yağışlar gölde suyun yükselmesine neden oldu.

Barajda ocak ayının başında yüzde 38 olan doluluk, kış ve ilkbahar aylarındaki yağışlar sayesinde bugün itibarıyla yüzde 100'e ulaştı.

En son 1993 yılının mayıs ayında dolu savaktan su bırakılan Almus Baraj Gölü'nden su tahliyesine başlanabileceği değerlendiriliyor.

Kaynak: AA

