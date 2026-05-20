Malatya'daki deprem anı kamerada! Herkes kendini sokağa attı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre deprem saat 09.00’da meydana geldi. Merkez üssünün Malatya’nın Battalgazi ilçesi olduğu açıklanan depremin büyüklüğü 5,6 olarak duyuruldu.
Yaklaşık 7 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem, başta Kahramanmaraş, Elazığ, Şanlıurfa ve Kayseri olmak üzere birçok ilde hissedildi.
Sabah saatlerinde yaşanan sarsıntı bölgede kısa süreli paniğe yol açtı. Depremi hisseden vatandaşların ev ve iş yerlerinden dışarı çıktığı öğrenildi.
Öte yandan yandan büyük korku yaratan deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde vatandaşların korku içinde kendilerini dışarıya attığı görüldü.
