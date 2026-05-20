Acun Ilıcalı\'nın yıldızına tarihi maç öncesi kötü haber! Dünyası başına yıkıldı

Premier Lig’e yükselmek için kritik finale çıkmaya hazırlanan Hull City’de golcü futbolcu Oli McBurnie büyük hayal kırıklığı yaşadı. İskoç yıldızın Dünya Kupası kadrosuna alınmaması takımda şaşkınlık yarattı.

RAKİP SON ANDA DEĞİŞTİ

Championship play-off sürecinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Southampton’ın rakibi Middlesbrough’un antrenmanını gizlice izlediği iddiaları sonrası başlatılan soruşturma tamamlandı ve Southampton finale alınmadı. Bu gelişmenin ardından Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City’nin finaldeki rakibi Middlesbrough oldu.

TARİHİ MAÇ ÖNCESİ KÖTÜ HABER

Premier Lig’e yükselmek için sahaya çıkacak Hull City’de takımın yıldız golcüsü Oli McBurnie, kritik maç öncesi kötü haber aldı. İskoç futbolcu, 2026 Dünya Kupası için açıklanan İskoçya Milli Takımı kadrosuna davet edilmedi.

“ARKADAŞIM MESAJ ATTI”

McBurnie yaşadığı hayal kırıklığını açıklarken kararı bir arkadaşından gelen mesajla öğrendiğini söyledi. Yıldız futbolcu, “Takımdaki arkadaşlardan biri bu sabah bana mesaj attı. Sky Sports’tan veya başka bir yerden duymamı istemedi” ifadelerini kullandı.

“ELİMDEN GELENİ YAPTIM”

Bu sezon 18 gol ve 8 asistlik performans sergileyen McBurnie, milli takım için elinden geleni yaptığını söyledi. İskoç yıldız, “O kadroya girebilmek için elimden gelen her şeyi denedim ama başaramadım” dedi.

TEKNİK DİREKTÖRDEN MESAJ GELMEDİ

McBurnie ayrıca İskoçya Milli Takımı Teknik Direktörü Steve Clarke’tan hiçbir mesaj almadığını açıkladı. Deneyimli golcü, “Hiçbir şey duymadım. Bununla ilgili planının ne olduğunu bilmiyorum” sözlerini kullandı.

ACUN ILICALI’NIN GÖZDESİ

Hull City’nin sahibi Acun Ilıcalı’nın sezon boyunca övgüyle bahsettiği McBurnie’nin yaşadığı bu durum İngiltere’de büyük dikkat çekti. Hull City şimdi tüm odağını Middlesbrough ile oynanacak Premier Lig finaline çevirdi.