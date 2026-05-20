Premier Lig’e yükselmek için kritik finale çıkmaya hazırlanan Hull City’de golcü futbolcu Oli McBurnie büyük hayal kırıklığı yaşadı. İskoç yıldızın Dünya Kupası kadrosuna alınmaması takımda şaşkınlık yarattı.
Championship play-off sürecinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Southampton’ın rakibi Middlesbrough’un antrenmanını gizlice izlediği iddiaları sonrası başlatılan soruşturma tamamlandı ve Southampton finale alınmadı. Bu gelişmenin ardından Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City’nin finaldeki rakibi Middlesbrough oldu.
Premier Lig’e yükselmek için sahaya çıkacak Hull City’de takımın yıldız golcüsü Oli McBurnie, kritik maç öncesi kötü haber aldı. İskoç futbolcu, 2026 Dünya Kupası için açıklanan İskoçya Milli Takımı kadrosuna davet edilmedi.
McBurnie yaşadığı hayal kırıklığını açıklarken kararı bir arkadaşından gelen mesajla öğrendiğini söyledi. Yıldız futbolcu, “Takımdaki arkadaşlardan biri bu sabah bana mesaj attı. Sky Sports’tan veya başka bir yerden duymamı istemedi” ifadelerini kullandı.
Bu sezon 18 gol ve 8 asistlik performans sergileyen McBurnie, milli takım için elinden geleni yaptığını söyledi. İskoç yıldız, “O kadroya girebilmek için elimden gelen her şeyi denedim ama başaramadım” dedi.
McBurnie ayrıca İskoçya Milli Takımı Teknik Direktörü Steve Clarke’tan hiçbir mesaj almadığını açıkladı. Deneyimli golcü, “Hiçbir şey duymadım. Bununla ilgili planının ne olduğunu bilmiyorum” sözlerini kullandı.
Hull City’nin sahibi Acun Ilıcalı’nın sezon boyunca övgüyle bahsettiği McBurnie’nin yaşadığı bu durum İngiltere’de büyük dikkat çekti. Hull City şimdi tüm odağını Middlesbrough ile oynanacak Premier Lig finaline çevirdi.
Son Dakika › Spor › Acun Ilıcalı'nın yıldızına tarihi maç öncesi kötü haber! Dünyası başına yıkıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?