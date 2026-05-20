Takımın başına geçecek mi? Arda Turan\'dan Beşiktaş\'a cevap

Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş’ta gündeme gelen isimlerden biri Arda Turan oldu. Siyah-beyazlıların genç teknik adamla temas kurduğu öne sürüldü.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’nın teknik direktör listesinde Arda Turan’ın üst sıralarda yer aldığı belirtildi. Fanatik’in haberine göre Adalı’nın, Shakhtar Donetsk’i çalıştıran Arda Turan ile görüşme gerçekleştirdiği ifade edildi.
Arda Turan, bu sezon Shakhtar Donetsk ile lig şampiyonluğu yaşamıştı. Genç teknik adamın Avrupa’daki başarısı sonrası birçok kulübün radarına girdiği konuşuluyor.
Haberde Arda Turan’ın Beşiktaş’tan gelen teklif için teşekkür ettiği aktarıldı. Ancak genç teknik adamın karar vermek için Serdal Adalı’dan süre istediği belirtildi.
Arda Turan’ın Avrupa’dan gelebilecek teklifleri görmek istediği ifade edildi. Tarafların önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelmesinin beklendiği kaydedildi.
Serdal Adalı daha önce yaptığı açıklamada Şenol Güneş ile çalışmayı düşünmediğini söylemişti. Bu gelişmenin ardından Arda Turan isminin ön plana çıkması dikkat çekti.
Siyah-beyazlı camiada teknik direktör konusunda alınacak karar büyük merak konusu oldu. Beşiktaş yönetiminin kısa süre içinde yeni hocayı netleştirmesi bekleniyor.
