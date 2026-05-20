Takımın başına geçecek mi? Arda Turan\'dan Beşiktaş\'a cevap

20.05.2026 09:58
Beşiktaş’ın teknik direktör adaylarından Arda Turan’ın siyah-beyazlı kulübe teşekkür ederek süre istediği öne sürüldü. Genç çalıştırıcının Avrupa’dan gelecek teklifleri görmek istediği belirtildi.

Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş’ta gündeme gelen isimlerden biri Arda Turan oldu. Siyah-beyazlıların genç teknik adamla temas kurduğu öne sürüldü.

SERDAL ADALI DEVREYE GİRDİ

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’nın teknik direktör listesinde Arda Turan’ın üst sıralarda yer aldığı belirtildi. Fanatik’in haberine göre Adalı’nın, Shakhtar Donetsk’i çalıştıran Arda Turan ile görüşme gerçekleştirdiği ifade edildi.

ŞAMPİYONLUK SONRASI GÜNDEM OLDU

Arda Turan, bu sezon Shakhtar Donetsk ile lig şampiyonluğu yaşamıştı. Genç teknik adamın Avrupa’daki başarısı sonrası birçok kulübün radarına girdiği konuşuluyor.

BEŞİKTAŞ’A TEŞEKKÜR ETTİ

Haberde Arda Turan’ın Beşiktaş’tan gelen teklif için teşekkür ettiği aktarıldı. Ancak genç teknik adamın karar vermek için Serdal Adalı’dan süre istediği belirtildi.

AVRUPA TEKLİFLERİNİ BEKLİYOR

Arda Turan’ın Avrupa’dan gelebilecek teklifleri görmek istediği ifade edildi. Tarafların önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelmesinin beklendiği kaydedildi.

ŞENOL GÜNEŞ İDDİASI SONRASI YENİ İSİM

Serdal Adalı daha önce yaptığı açıklamada Şenol Güneş ile çalışmayı düşünmediğini söylemişti. Bu gelişmenin ardından Arda Turan isminin ön plana çıkması dikkat çekti.

BEŞİKTAŞ’TA GÖZLER YENİ HOCADA

Siyah-beyazlı camiada teknik direktör konusunda alınacak karar büyük merak konusu oldu. Beşiktaş yönetiminin kısa süre içinde yeni hocayı netleştirmesi bekleniyor.

