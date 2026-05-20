Babasının sözleri aşiretleri sokağa döktü! Tepkiler büyüyünce özür diledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Babasının sözleri aşiretleri sokağa döktü! Tepkiler büyüyünce özür diledi

Babasının sözleri aşiretleri sokağa döktü! Tepkiler büyüyünce özür diledi
20.05.2026 10:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın babası Hüseyin Şara’nın, “Deyr ez Zor halkı barbar ve geri kalmış” sözleri ülkede tepki çekti. Açıklamaların ardından bölgede aşiretler sokağa çıktı, sosyal medyada sert eleştiriler yapıldı. Krizin büyümesi üzerine Ahmed Şara, Deyr ez Zor Valisi ve bölgenin ileri gelenleriyle görüşerek babasının sözleri için özür diledi. Şara, “Babamın sözleri beni de incitti” ifadelerini kullandı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın babası Hüseyin Şara’nın bir televizyon programında kullandığı ifadeler ülkede tartışma yarattı. Hüseyin Şara’nın, “Deyr ez Zor halkı barbar ve geri kalmış. Şavaya onlardan daha iyi” sözleri sonrası bölgede tepkiler yükseldi.

AŞİRETLER SOKAĞA İNDİ

Açıklamaların ardından Deyr ez Zor’daki aşiretler sokağa çıkarken, sosyal medyada da sert eleştiriler yapıldı. “Şavaya” ifadesinin bölgede bazı topluluklar arasında küçümseyici anlam taşıdığı belirtilirken, sözlerin aşiret ve kimlik temelli hakaret olarak algılandığı ifade edildi.

AHMED ŞARA ÖZÜR DİLEDİ

Krizin büyümesi üzerine Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın, Deyr ez Zor Valisi ve bölgenin ileri gelenleriyle telefon görüşmesi yaptığı öğrenildi. Ahmed Şara’nın görüşmede babasının sözleri nedeniyle özür dilediği belirtildi.

"BIRAKIN BUNU BİZİM SAKALIMIZLA SİLSİNLER"

Şara’nın, “Babamın sözleri Deyr halkını incitmeden önce beni incitti. Hakkınız mahfuzdur. Bırakın bunu bizim sakalımızla silsinler” ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Arap kültüründe kullanılan “Bırakın bunu bizim sakalımızla silsinler” deyimi ise “kusuru telafi edelim, gönül alalım” anlamında kullanılan geleneksel bir özür ifadesi olarak biliniyor.

Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Suriye Babasının sözleri aşiretleri sokağa döktü! Tepkiler büyüyünce özür diledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Herkes ekran başına UEFA Avrupa Ligi finali şifresiz kanalda Herkes ekran başına UEFA Avrupa Ligi finali şifresiz kanalda
Teğmen Demirtaş’ın göreve iadesi durduruldu Teğmen Demirtaş'ın göreve iadesi durduruldu
48 suç kaydı olan hırsız çarşaflı kıyafetle yakalandı 48 suç kaydı olan hırsız çarşaflı kıyafetle yakalandı
Mango’nun kurucusu İsak Andiç’in ölümünde oğlu gözaltında Mango'nun kurucusu İsak Andiç'in ölümünde oğlu gözaltında
Devlet Bahçeli’den binlerce gence Terörsüz Türkiye mesajı: Kardeşlik bağlarınız sağlam olsun Devlet Bahçeli'den binlerce gence Terörsüz Türkiye mesajı: Kardeşlik bağlarınız sağlam olsun
Kongo’da Ebola can almaya devam ediyor: Ölü sayısı 118’e yükseldi Kongo'da Ebola can almaya devam ediyor: Ölü sayısı 118'e yükseldi

10:15
Malatya’da eğitime 1 gün ara verildi
Malatya'da eğitime 1 gün ara verildi
10:03
Fenerbahçe’ye süper kaleci Ederson’u tarihe gömecek
Fenerbahçe'ye süper kaleci! Ederson'u tarihe gömecek
09:58
Takımın başına geçecek mi Arda Turan’dan Beşiktaş’a cevap
Takımın başına geçecek mi? Arda Turan'dan Beşiktaş'a cevap
09:08
Malatya’da 5.6 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem
09:03
Şi’den Trump’a üstü kapalı gönderme Putin’i kırmızı halıyla karşıladı
Şi'den Trump'a üstü kapalı gönderme! Putin'i kırmızı halıyla karşıladı
07:59
Almus Barajı’nda doluluk yüzde 100’e ulaştı, 33 yıl sonra bir ilk yaşanacak
Almus Barajı'nda doluluk yüzde 100'e ulaştı, 33 yıl sonra bir ilk yaşanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 10:48:12. #7.12#
SON DAKİKA: Babasının sözleri aşiretleri sokağa döktü! Tepkiler büyüyünce özür diledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.