Şener Üşümezsoy, Malatya depremini 2 hafta önce bilmiş! Dikkat çeken uyarı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şener Üşümezsoy, Malatya depremini 2 hafta önce bilmiş! Dikkat çeken uyarı

20.05.2026 10:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da yaşanan 5,6 büyüklüğündeki deprem bölgede büyük korkuya neden oldu. Yer bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un 2 hafta önce yaptığı yayında Battalgazi hattına dikkat çektiği ortaya çıktı. Üşümezsoy yaptığı yayında, "Pötürge fayı 6 Şubat 2023 ve 20 Ocak 2020 depremlerinde stresle yüklenmiştir. İşte o stresten dolayı orada 6,5'luk bir deprem olabilir veya o fay kırılmıyorsa onun çevresindeki Battalgazi'ye doğru giden kesimlerde deprem olabilir" ifadelerini kullandı.

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’un yaklaşık 2 hafta önce yaptığı açıklamalar yeniden gündeme geldi. Üşümezsoy’un kişisel YouTube kanalındaki yayında Battalgazi hattına dikkat çektiği görüldü.

“BATTALGAZİ’YE DOĞRU GİDEN KESİMLERDE DEPREMLER OLACAĞINI VURGULAMIŞTIK”

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, yayında yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“2020 Yılında Sivrice'de olan deprem Sivrice gölünden Doğanyol bükülümü, Fırat bükülümünün Doğanyol'daki fay tarafından kesilmesi noktasında stresini bu bölgede boşaltmıştı. Bu 6.8'lik depremin Pötürge'ye doğru bir uzanımı söz konusuydu. Fakat yırtılma yetersiz veya yırtılmamış olduğu için Pötürge'de bir stres, sismik boşluk veya stres kalmıştı. İşte o stresten dolayı orada bir 6,5'luk bir depremin olabileceğini veya o fay kırılmıyorsa onun çevresindeki Battalgazi'ye doğru giden kesimler, depremler olduğunu, olacağını vurgulamıştık.”

Şener Üşümezsoy, Malatya depremini 2 hafta önce bilmiş! Dikkat çeken uyarı
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy

“BATTALGAZİ HATTI’NDA DEPREM OLMAKTADIR”

Üşümezsoy açıklamasının devamında ise şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bu durumda görüldüğü gibi Pötürge fayına paralel, kuzeydeki Battalgazi Hattı'nda deprem olmaktadır. Pötürge fayında stresin 6 Şubat 2023 ve 20 Ocak 2020 depremleri arasında, Sivrice ve Gölbaşı arasında kalan kırılmamış bir bölge olarak Pötürge içinden geçen, kuzeyinden geçen fayın halen stresle yüklü olduğu görülmektedir.”

MALATYA’DA 5,6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

AFAD verilerine göre Malatya’nın Battalgazi ilçesinde saat 09.00’da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de hissedildi. Yaklaşık 7 kilometre derinlikte gerçekleşen sarsıntı bölgede kısa süreli paniğe neden oldu.

Şener Üşümezsoy, Malatya, Deprem, Güncel, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Gündem Şener Üşümezsoy, Malatya depremini 2 hafta önce bilmiş! Dikkat çeken uyarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • yol yolcu yol yolcu :
    geçmiş olsun Malatya'm 4 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
19 Mayıs töreninde çelenk gerginliği Yazıyı kaldırınca müdahale geldi 19 Mayıs töreninde çelenk gerginliği! Yazıyı kaldırınca müdahale geldi
Tanju Özcan’ın yatta eğlendiği sarışın kadının kim olduğu belli oldu İfade verdi Tanju Özcan’ın yatta eğlendiği sarışın kadının kim olduğu belli oldu! İfade verdi
6 kişiyi öldüren katilin bulunduğu anı adım adım anlattı: Etrafı sarılınca... 6 kişiyi öldüren katilin bulunduğu anı adım adım anlattı: Etrafı sarılınca...
Ekmek almaya çıktı, durakta oturur vaziyette ölü bulundu Ekmek almaya çıktı, durakta oturur vaziyette ölü bulundu
Hakan Safi büyük oynuyor Ünlü hocayla görüştü, Fenerbahçe’ye getirecek Hakan Safi büyük oynuyor! Ünlü hocayla görüştü, Fenerbahçe'ye getirecek
İsrail, Sumud Filosu’na yine saldırdı İşte o anlar İsrail, Sumud Filosu'na yine saldırdı! İşte o anlar
Yıldız futbolcuya şok Maçın ortasında kalçası açıldı Yıldız futbolcuya şok! Maçın ortasında kalçası açıldı
Okan Buruk Icardi’yi sildi: Gönderin gitsin Okan Buruk Icardi'yi sildi: Gönderin gitsin
Reha Muhtar’ın son halini gören inanamıyor Reha Muhtar'ın son halini gören inanamıyor
Gülistan Doku soruşturmasında Tuncay Sonel’in kullandığı 3 makam aracı incelemeye alındı Gülistan Doku soruşturmasında Tuncay Sonel'in kullandığı 3 makam aracı incelemeye alındı

11:07
MSB NATO’ya sundu Türkiye’den kritik askeri yakıt hamlesi
MSB NATO'ya sundu! Türkiye'den kritik askeri yakıt hamlesi
10:57
Aziz Yıldırım çıldırdı İki yıldız golcü birden getiriyor
Aziz Yıldırım çıldırdı! İki yıldız golcü birden getiriyor
10:15
Malatya’da eğitime 1 gün ara verildi
Malatya'da eğitime 1 gün ara verildi
10:11
Babasının sözleri aşiretleri sokağa döktü Tepkiler büyüyünce özür diledi
Babasının sözleri aşiretleri sokağa döktü! Tepkiler büyüyünce özür diledi
10:03
Fenerbahçe’ye süper kaleci Ederson’u tarihe gömecek
Fenerbahçe'ye süper kaleci! Ederson'u tarihe gömecek
09:58
Takımın başına geçecek mi Arda Turan’dan Beşiktaş’a cevap
Takımın başına geçecek mi? Arda Turan'dan Beşiktaş'a cevap
09:32
Malatya’daki deprem anı kamerada Herkes kendini sokağa attı
Malatya'daki deprem anı kamerada! Herkes kendini sokağa attı
09:08
Malatya’da 5.6 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem
09:06
Okan Buruk, Fenerbahçe’nin eski yıldızını aradı Galatasaray’a gel
Okan Buruk, Fenerbahçe'nin eski yıldızını aradı! Galatasaray'a gel
09:03
Şi’den Trump’a üstü kapalı gönderme Putin’i kırmızı halıyla karşıladı
Şi'den Trump'a üstü kapalı gönderme! Putin'i kırmızı halıyla karşıladı
07:59
Almus Barajı’nda doluluk yüzde 100’e ulaştı, 33 yıl sonra bir ilk yaşanacak
Almus Barajı'nda doluluk yüzde 100'e ulaştı, 33 yıl sonra bir ilk yaşanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 11:44:35. #7.13#
SON DAKİKA: Şener Üşümezsoy, Malatya depremini 2 hafta önce bilmiş! Dikkat çeken uyarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.