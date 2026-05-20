MSB NATO'ya sundu! Türkiye'den kritik askeri yakıt hamlesi

20.05.2026 11:07
Milli Savunma Bakanlığı, NATO’nun doğu kanadındaki enerji tedarik güvenliğini artırmak amacıyla Türkiye üzerinden askeri akaryakıt boru hattı projesi önerildiğini açıkladı. Bakanlık, projenin alternatiflerine göre 5 kat daha maliyet etkin olduğunu ve NATO’nun deniz yakıt taşımacılığına bağımlılığını azaltacağını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO’nun enerji güvenliği için Türkiye’nin stratejik önemini artıracak yeni bir projeyi kamuoyuyla paylaştı. Bakanlık açıklamasında, “NATO Akaryakıt Boru Hattı Projesi”nin NATO Ortak Fonları kullanılarak hazırlandığı ve onay sürecinin devam ettiği belirtildi.

HÜRMÜZ BOĞAZI DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Açıklamada, Hürmüz Boğazı’nda yaşanan son gelişmelerin ardından NATO’nun deniz yoluyla yakıt taşımacılığına olan bağımlılığını azaltmanın kritik önem taşıdığı vurgulandı. Türkiye’nin sunduğu boru hattı projesinin, NATO’nun akaryakıt idamesi ve müttefik ülkeler arasındaki birlikte çalışabilirliği güçlendireceği ifade edildi.

“5 KAT DAHA MALİYET ETKİN”

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye’nin önerdiği hattın mevcut alternatiflere kıyasla 5 kat daha maliyet etkin olduğuna dikkat çekti. Açıklamada, projenin onaylanması halinde çok daha kısa sürede faaliyete geçirilebileceği belirtilirken, NATO Ortak Fonları’nın da ekonomik ve verimli şekilde kullanılacağı kaydedildi.

TÜRKİYE’NİN STRATEJİK ROLÜ GÜÇLENİYOR

Uzmanlar, Türkiye’nin jeopolitik konumu sayesinde NATO’nun enerji ve lojistik güvenliğinde kritik bir merkez haline geldiğine dikkat çekiyor. Söz konusu proje, Türkiye’nin ittifak içindeki stratejik rolünü daha da güçlendirecek önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

PATRİOTLARDA GÖREV DEĞİŞİMİ

Bakanlık, Türkiye’de konuşlu hava savunma sistemlerine ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. Açıklamada, ABD-İsrail ile İran arasında yaşanan gerilim sonrası NATO tarafından görevlendirilen iki Patriot sisteminden birinin Almanya tarafından değiştirileceği bildirildi.

Haziran ayında tamamlanması planlanan görev değişimi kapsamında Alman Patriot sisteminin yaklaşık altı ay boyunca Türkiye’de görev yapacağı ifade edildi.

ALMANYA İLE SAVUNMA İLİŞKİLERİNDE YENİ DÖNEM

Milli Savunma Bakanlığı, Avrupa ülkelerinin Türkiye’nin stratejik önemini daha güçlü şekilde değerlendirmeye başladığını belirtti. Açıklamada, Türkiye’nin NATO içindeki etkin rolü, gelişen savunma sanayii ve kritik jeopolitik konumunun Avrupa güvenlik mimarisinde önemli bir yer tuttuğu kaydedildi.

EFES-2026’DA DİKKAT ÇEKEN KATILIM

Bakanlık açıklamasında, EFES-2026 Tatbikatı’na Libya ve Suriye ordularının da katıldığı duyuruldu. Libya’dan doğu ve batı bölgelerinden toplam 502 askeri personelin tatbikatta yer aldığı belirtilirken, Libya ordusunun ilk kez ülke dışında EFES Tatbikatı’na katıldığı ifade edildi.

Tatbikatta Libya askerlerine özel kuvvet harekâtı, SAT/SAS, mayın temizleme, ilk yardım, amfibi harekât ve muharebe enkazı arama kurtarma gibi birçok alanda eğitim verildiği açıklandı.

SURİYE ORDUSU İLK KEZ EFES TATBİKATINDA

Milli Savunma Bakanlığı, yeniden yapılanma sürecine destek kapsamında Suriye ordusunun da çekirdek bir unsurla EFES-2026 Tatbikatı’na katıldığını duyurdu. Açıklamada, Suriye ordusunun ülke dışında ilk kez bir tatbikatta yer aldığı ve eğitim desteğinin süreceği belirtildi.

