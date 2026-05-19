Avrupa Ligi finali için İstanbul\'a gelen taraftarı soyup soğana çevirdiler

UEFA Avrupa Ligi finali için İstanbul’a gelen İngiliz taraftar, taksi ücretine isyan etti. Freiburg ile Aston Villa arasında oynanacak final öncesi İstanbul’a gelen futbolsever, yaşadığı olayı anlattı.
İngiliz taraftar, Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’na giderken kullandığı sarı taksi için yalnızca 3.7 kilometrelik mesafeye 3 bin 200 TL ödediğini açıkladı. Turist, bu ücretin yaklaşık 75 sterline denk geldiğini belirtti.
Aynı taraftar dönüş yolunda ise ulaşım uygulaması kullandığını ve aynı mesafeye yaklaşık 580 TL ödediğini söyledi. İngiliz futbolsever iki ücret arasındaki büyük fark nedeniyle tepki gösterdi.
Yaşadığı olayı anlatan taraftar, İstanbul’a gelen futbolseverlere ulaşım uygulamalarını tercih etmeleri tavsiyesinde bulundu. Oğlunun yanında olması nedeniyle tartışma yaşamak istemediğini de ifade etti.
UEFA Avrupa Ligi finalinde Freiburg ile Aston Villa, çarşamba günü Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesinde binlerce İngiliz ve Alman taraftar İstanbul’a geldi.
