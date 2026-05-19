Avrupa Ligi finali için İstanbul\'a gelen taraftarı soyup soğana çevirdiler

19.05.2026 15:42
UEFA Avrupa Ligi finali için İstanbul’a gelen İngiliz taraftar, 3.7 kilometrelik taksi yolculuğu için 3 bin 200 TL ödediğini açıkladı. Aynı mesafeyi dönüşte yaklaşık 580 TL’ye gittiğini söyleyen turist, taraftarlara uygulama kullanmaları tavsiyesinde bulundu.

UEFA Avrupa Ligi finali için İstanbul’a gelen İngiliz taraftar, taksi ücretine isyan etti. Freiburg ile Aston Villa arasında oynanacak final öncesi İstanbul’a gelen futbolsever, yaşadığı olayı anlattı.

3.7 KİLOMETRELİK YOLA 3 BİN 200 TL

İngiliz taraftar, Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’na giderken kullandığı sarı taksi için yalnızca 3.7 kilometrelik mesafeye 3 bin 200 TL ödediğini açıkladı. Turist, bu ücretin yaklaşık 75 sterline denk geldiğini belirtti.

DÖNÜŞTE FARK ORTAYA ÇIKTI

Aynı taraftar dönüş yolunda ise ulaşım uygulaması kullandığını ve aynı mesafeye yaklaşık 580 TL ödediğini söyledi. İngiliz futbolsever iki ücret arasındaki büyük fark nedeniyle tepki gösterdi.

“UYGULAMA KULLANIN” ÇAĞRISI

Yaşadığı olayı anlatan taraftar, İstanbul’a gelen futbolseverlere ulaşım uygulamalarını tercih etmeleri tavsiyesinde bulundu. Oğlunun yanında olması nedeniyle tartışma yaşamak istemediğini de ifade etti.

FİNAL HEYECANI İSTANBUL’DA

UEFA Avrupa Ligi finalinde Freiburg ile Aston Villa, çarşamba günü Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesinde binlerce İngiliz ve Alman taraftar İstanbul’a geldi.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
