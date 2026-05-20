Okan Buruk, Fenerbahçe'nin eski yıldızını aradı! Galatasaray'a gel - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Okan Buruk, Fenerbahçe'nin eski yıldızını aradı! Galatasaray'a gel

Okan Buruk, Fenerbahçe\'nin eski yıldızını aradı! Galatasaray\'a gel
20.05.2026 09:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un, Fenerbahçe’nin eski golcüsü Vedat Muriqi ile görüştüğü öne sürüldü. Türkiye’ye dönmeye sıcak bakan Kosovalı yıldızın transferi için resmi adımların atılması bekleniyor.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray’da sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı-kırmızılıların, Fenerbahçe’nin eski golcüsü Vedat Muriqi için harekete geçtiği öne sürüldü.

OKAN BURUK BİZZAT ARADI

Sözcü’nün haberine göre Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Mallorca forması giyen Vedat Muriqi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Tecrübeli teknik adamın Kosovalı golcüyü yeni sezonda kadrosunda görmek istediği belirtildi.

RİZESPOR DETAYI

Okan Buruk ile Vedat Muriqi daha önce Çaykur Rizespor’da birlikte çalışmıştı. Kosovalı forvet, Buruk yönetimindeki Rizespor’da gösterdiği performansla dikkat çekmişti.

Okan Buruk, Fenerbahçe'nin eski yıldızını aradı! Galatasaray'a gel

TÜRKİYE’YE DÖNMEYE SICAK BAKIYOR

Haberde Vedat Muriqi’nin yeniden Türkiye’de forma giyme fikrine olumlu yaklaştığı ifade edildi. Taraflar arasında önümüzdeki günlerde resmi adımların atılabileceği aktarıldı.

Okan Buruk, Fenerbahçe'nin eski yıldızını aradı! Galatasaray'a gel

FENERBAHÇE’DE 17 GOL ATMIŞTI

Vedat Muriqi, Fenerbahçe formasıyla 2019-2020 sezonunda büyük çıkış yakalamıştı. Kosovalı golcü sarı-lacivertli formayla çıktığı 36 maçta 17 gol ve 7 asistlik katkı sağlamıştı.

GALATASARAY’DA FORVET PLANI

Galatasaray’ın Mauro Icardi ile sözleşme görüşmelerini sürdürürken alternatif isimler üzerinde de çalıştığı öğrenildi. Vedat Muriqi transferinin sarı-kırmızılı taraftarlar arasında da büyük heyecan yarattığı konuşuluyor.

Vedat Muriqi, Galatasaray, Fenerbahçe, Okan Buruk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Okan Buruk, Fenerbahçe'nin eski yıldızını aradı! Galatasaray'a gel - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Herkes ekran başına UEFA Avrupa Ligi finali şifresiz kanalda Herkes ekran başına UEFA Avrupa Ligi finali şifresiz kanalda
Teğmen Demirtaş’ın göreve iadesi durduruldu Teğmen Demirtaş'ın göreve iadesi durduruldu
48 suç kaydı olan hırsız çarşaflı kıyafetle yakalandı 48 suç kaydı olan hırsız çarşaflı kıyafetle yakalandı
Mango’nun kurucusu İsak Andiç’in ölümünde oğlu gözaltında Mango'nun kurucusu İsak Andiç'in ölümünde oğlu gözaltında
Devlet Bahçeli’den binlerce gence Terörsüz Türkiye mesajı: Kardeşlik bağlarınız sağlam olsun Devlet Bahçeli'den binlerce gence Terörsüz Türkiye mesajı: Kardeşlik bağlarınız sağlam olsun
Kongo’da Ebola can almaya devam ediyor: Ölü sayısı 118’e yükseldi Kongo'da Ebola can almaya devam ediyor: Ölü sayısı 118'e yükseldi
Bahçeli’ye Ülkü Ocakları’ndan görkemli karşılama Bahçeli'ye Ülkü Ocakları'ndan görkemli karşılama
Beşiktaş’tan Altay Bayındır bombası Son karar o isimde Beşiktaş'tan Altay Bayındır bombası! Son karar o isimde

10:15
Malatya’da eğitime 1 gün ara verildi
Malatya'da eğitime 1 gün ara verildi
10:11
Babasının sözleri aşiretleri sokağa döktü Tepkiler büyüyünce özür diledi
Babasının sözleri aşiretleri sokağa döktü! Tepkiler büyüyünce özür diledi
09:58
Takımın başına geçecek mi Arda Turan’dan Beşiktaş’a cevap
Takımın başına geçecek mi? Arda Turan'dan Beşiktaş'a cevap
09:32
Malatya’daki deprem anı kamerada Herkes kendini sokağa attı
Malatya'daki deprem anı kamerada! Herkes kendini sokağa attı
09:10
Ferdi Kadıoğlu, Brighton’da sezonun oyuncusu seçildi
Ferdi Kadıoğlu, Brighton'da sezonun oyuncusu seçildi
09:08
Malatya’da 5.6 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem
09:03
Şi’den Trump’a üstü kapalı gönderme Putin’i kırmızı halıyla karşıladı
Şi'den Trump'a üstü kapalı gönderme! Putin'i kırmızı halıyla karşıladı
07:59
Almus Barajı’nda doluluk yüzde 100’e ulaştı, 33 yıl sonra bir ilk yaşanacak
Almus Barajı'nda doluluk yüzde 100'e ulaştı, 33 yıl sonra bir ilk yaşanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 10:33:13. #7.12#
SON DAKİKA: Okan Buruk, Fenerbahçe'nin eski yıldızını aradı! Galatasaray'a gel - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.