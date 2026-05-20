Okan Buruk, Fenerbahçe\'nin eski yıldızını aradı! Galatasaray\'a gel

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray’da sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı-kırmızılıların, Fenerbahçe’nin eski golcüsü Vedat Muriqi için harekete geçtiği öne sürüldü.
Sözcü’nün haberine göre Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Mallorca forması giyen Vedat Muriqi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Tecrübeli teknik adamın Kosovalı golcüyü yeni sezonda kadrosunda görmek istediği belirtildi.
Okan Buruk ile Vedat Muriqi daha önce Çaykur Rizespor’da birlikte çalışmıştı. Kosovalı forvet, Buruk yönetimindeki Rizespor’da gösterdiği performansla dikkat çekmişti.
Haberde Vedat Muriqi’nin yeniden Türkiye’de forma giyme fikrine olumlu yaklaştığı ifade edildi. Taraflar arasında önümüzdeki günlerde resmi adımların atılabileceği aktarıldı.
Vedat Muriqi, Fenerbahçe formasıyla 2019-2020 sezonunda büyük çıkış yakalamıştı. Kosovalı golcü sarı-lacivertli formayla çıktığı 36 maçta 17 gol ve 7 asistlik katkı sağlamıştı.
Galatasaray’ın Mauro Icardi ile sözleşme görüşmelerini sürdürürken alternatif isimler üzerinde de çalıştığı öğrenildi. Vedat Muriqi transferinin sarı-kırmızılı taraftarlar arasında da büyük heyecan yarattığı konuşuluyor.
