Oğuzhan Koç milli takım marşı yarışını tiye aldı: Kupayı verin hemen

Türk Milli Takımı’nın 2002 Dünya Kupası’ndan sonra ilk kez yeniden Dünya Kupası’na katılacak olması futbolseverlerde büyük heyecan yaratırken, sosyal medyada milli takım marşı tartışmaları da hız kazandı.
Ay-yıldızlı ekip, 13 Haziran 2026’da Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda Avustralya ile karşı karşıya gelecek.
Dünya Kupası öncesinde birçok sanatçı milli takım için marş hazırlarken, sosyal medyada en çok Tarkan’ın 2002 Dünya Kupası dönemine damga vuran “Bir Oluruz Yolunda” şarkısı konuşulmaya devam etti. Kullanıcıların büyük bölümü yeni marşların Tarkan’ın şarkısının yarattığı etkiyi yakalayamadığını savundu.
Son günlerde Sinan Akçıl, Murda, Semicenk ve Edis gibi isimlerin yayınladığı marşların ardından tartışmalara Oğuzhan Koç da katıldı. Ancak Koç, yayınladığı videoda milli takım marşı yarışına mizahi bir yaklaşım getirdi.
Videonun başında “Herkes yaptı bir biz yapmadık, hızlı olmamız lazım” ifadelerini kullanan Koç, farklı tarzlarda marş denemeleri yaptı. Ünlü şarkıcı bütün hit şarkılarını tek tek milli takım marşına çevirmeyi deneyi. Videonun final bölümünde ise sert ve agresif bir üslupla hazırladığı parodi marş dikkat çekti.
Oğuzhan Koç’un videoda kullandığı sözler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, kullanıcılar çok sayıda yorum yaptı.
Koç’un parodi marşında şu ifadeler yer aldı:
“20 yıldır hasretiz. Dünyayı uyaralım
Kupayı verin hemen
Olaysız dağılalım
Gülmeden top oynarız
Biz hep sinirliyizdir
Futbol bizde böyledir
Çok sinirli oynanır
Savaşmaya geldik biz
Kupayı verin hemen
Sinirlerim tepemde.”
