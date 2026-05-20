Karar resmen iletildi! Fenerbahçe'de beklenen son - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karar resmen iletildi! Fenerbahçe'de beklenen son

Karar resmen iletildi! Fenerbahçe\'de beklenen son
20.05.2026 09:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, sezon başında West Ham United’dan kiraladığı Edson Alvarez’in satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı. Sarı-lacivertlilerin bu kararı Meksikalı futbolcuya resmen ilettiği belirtildi.

Fenerbahçe’de yeni sezon planlaması kapsamında önemli bir ayrılık kararı alındı. Sarı-lacivertli yönetim, sezon başında West Ham United’dan kiralanan Edson Alvarez ile devam etmeme kararı verdi.

OPSİYONU KULLANILMAYACAK

Fernando Esquivel’in haberine göre Fenerbahçe, Meksikalı orta saha oyuncusunun satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı. Yönetim ve teknik heyetin oyuncunun performansı ile gelecek sezon planlamasını değerlendirdiği belirtildi.

KARAR OYUNCUYA İLETİLDİ

Haberde sarı-lacivertli yöneticilerin Edson Alvarez ile özel bir görüşme gerçekleştirdiği aktarıldı. Fenerbahçe cephesinin oyuncuya alınan kararı resmen ilettiği ve kendisine teşekkür ettiği ifade edildi.

Karar resmen iletildi! Fenerbahçe'de beklenen son

MİLLİ TAKIMA KATILDI

Ayrılık süreci netleşen 28 yaşındaki futbolcunun kulüpten izin alarak Meksika Milli Takımı kampına katıldığı öğrenildi. Edson Alvarez’in 2026 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında milli takımda yer aldığı belirtildi.

WEST HAM’A DÖNECEK

Tecrübeli futbolcunun Dünya Kupası organizasyonunun ardından bonservisini elinde bulunduran West Ham United’a dönmesi bekleniyor. Ancak İngiliz basınında çıkan haberlerde West Ham teknik ekibinin de Alvarez’i yeni sezon planlamasında düşünmediği öne sürüldü.

FENERBAHÇE’DE YENİ YAPILANMA

Yeni sezon öncesi kadroda değişime gitmeye hazırlanan Fenerbahçe’de orta saha transferi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Sarı-lacivertli yönetimin ayrılıkların ardından yeni hamleler yapması bekleniyor.

Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karar resmen iletildi! Fenerbahçe'de beklenen son - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • serhat ali serhat ali:
    adamı tedavi edip gönderdik. helal olsun bize... 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karadeniz’i aratmayan görüntü Gören şaşıp kalıyor Karadeniz'i aratmayan görüntü! Gören şaşıp kalıyor
Herkes ekran başına UEFA Avrupa Ligi finali şifresiz kanalda Herkes ekran başına UEFA Avrupa Ligi finali şifresiz kanalda
TFF’den Kayserispor’un çağrısına yanıt: Böyle bir karar bizi geriye götürür TFF'den Kayserispor'un çağrısına yanıt: Böyle bir karar bizi geriye götürür
Bakan Gürlek’ten Rasim Ozan Kütahyalı açıklaması Suçlamaları tek tek saydı Bakan Gürlek'ten Rasim Ozan Kütahyalı açıklaması! Suçlamaları tek tek saydı
Oğuzhan Koç milli takım marşı yarışını tiye aldı: Kupayı verin hemen Oğuzhan Koç milli takım marşı yarışını tiye aldı: Kupayı verin hemen
48 suç kaydı olan hırsız çarşaflı kıyafetle yakalandı 48 suç kaydı olan hırsız çarşaflı kıyafetle yakalandı
Mersin’de katledilen 5 kişi toprağa verildi Gözyaşları sel oldu Mersin'de katledilen 5 kişi toprağa verildi! Gözyaşları sel oldu

09:32
Malatya’daki deprem anı kamerada Herkes kendini sokağa attı
Malatya'daki deprem anı kamerada! Herkes kendini sokağa attı
09:27
Neymar’ı tuvaletini yaparken yakaladılar
Neymar'ı tuvaletini yaparken yakaladılar
09:08
Malatya’da 5.6 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem
09:06
Okan Buruk, Fenerbahçe’nin eski yıldızını aradı Galatasaray’a gel
Okan Buruk, Fenerbahçe'nin eski yıldızını aradı! Galatasaray'a gel
09:03
Şi’den Trump’a üstü kapalı gönderme Putin’i kırmızı halıyla karşıladı
Şi'den Trump'a üstü kapalı gönderme! Putin'i kırmızı halıyla karşıladı
07:59
Almus Barajı’nda doluluk yüzde 100’e ulaştı, 33 yıl sonra bir ilk yaşanacak
Almus Barajı'nda doluluk yüzde 100'e ulaştı, 33 yıl sonra bir ilk yaşanacak
06:54
Erdoğan’dan “Dünya Kupası’nda sürpriz yapabiliriz“ diyen Bakan Bak’a: Kazanacağız diyeceksin
Erdoğan'dan "Dünya Kupası'nda sürpriz yapabiliriz" diyen Bakan Bak'a: Kazanacağız diyeceksin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 09:39:10. #7.12#
SON DAKİKA: Karar resmen iletildi! Fenerbahçe'de beklenen son - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.