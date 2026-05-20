Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Malatya’nın Battalgazi ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 09.00’de kaydedilen depremin yerin 7.03 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

AFAD verilerine göre depremin merkez üssü Battalgazi olarak açıklanırken, sarsıntının Diyarbakır, Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay, Elazığ, Osmaniye, Kayseri, Bingöl, Erzincan, Şanlıurfa ve Adana gibi çevre illerde de hissedildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin derinliğini 4.4 kilometre olarak ölçtü.

Depremin ardından vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken birçok kişi evlerinden dışarı çıktı. Okullardaki öğrenciler tahliye edildi.

EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

5,6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Malatya'da eğitime 1 gün ara verildi. Malatya Valisi Seddar Yavuz yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Battalgazi ilçemizde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle, öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak ilimiz genelinde eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir.

İlgili tüm kurumlarımız sahada gerekli inceleme ve kontrollerini sürdürmekte olup, gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

BAKAN ÇİFTÇİ: OLUMSUZ BİR DURUM YOK, ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Malatya'da meydana gelen depremden sonra yaptığı açıklamada ekiplerin çalışmalarının devam ettiğini ve an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmadığını belirterek geçmiş olsun dileklerini iletti. Bakan Çiftçi açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Malatya ilimizin Battalgazi ilçesinde, saat 09.00'da 5,6 büyüklüğünde ve Adıyaman, Elazığ, Tunceli, Şanlıurfa illerimizde de hissedilen bir deprem meydan gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır.

Ekiplerimiz çalışmalarını devam ettirmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

BELEDİYE BAŞKANI SAMİ ER: ÇOK ŞİDDETLİ HİSSETTİK

Habertürk'e konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, "Güçlü bir sarsıntı oldu. 4.4 kilometre derinliği olduğunu öğrendik, o nedenle şiddetli hissettik. Şu ana kadar herhangi bir ihbar gelmedi. Çok şiddetli hissettik" dedi.

BAKAN KURUM: TÜM İLLERİMİZLE İRTİBATTAYIZ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum depreme ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Malatya’mıza ve depremi hisseden illerimize, hemşerilerimize geçmiş olsun. Deprem haberini aldığımız andan itibaren tüm illerimizle irtibattayız. Şu an itibarıyla herhangi bir olumsuz ihbar bulunmuyor ancak ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor. Depremden etkilenen illerimizde hasar tespit ekiplerimiz teyakkuzda ve tüm ihbarlar titizlikle değerlendirilecek. Vatandaşlarımıza tekrar geçmiş olsun. Allah ülkemizi tüm afetlerden korusun."

BAKAN URALOĞLU: KARA YOLLARI VE HABERLEŞME ALTYAPISINDA SORUN YOK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Malatya merkezli meydana gelen deprem sonrası ilk belirlemelere göre kara yollarında ve haberleşme altyapısında herhangi bir olumsuzluk görülmediğini bildirdi.

Merkezi Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan 5,6 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"İlk belirlemelere göre kara yollarımızda ve haberleşme altyapımızda herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Tüm güzergahlarda inceleme ve takip çalışmalarımız ilgili kurumlarımızla koordineli bir şekilde titizlikle sürdürülmektedir. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin."

AFAD: OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR

AFAD depremin ardından yaptığı açıklamada saha tarama çalışmalarının devam ettiğini ve olumsuz bir durum bulunmadığını belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Malatya ilimizin Battalgazi ilçesinde saat 09.00’da meydana gelen ve Adıyaman, Elazığ, Tunceli, Şanlıurfa illerimizde de hissedilen 5.6 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."