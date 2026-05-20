Şi\'den Trump\'a üstü kapalı gönderme! Putin\'i kırmızı halıyla karşıladı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Pekin’de ağırladığı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e görkemli bir resmi tören düzenlerken, görüşmede ABD’ye yönelik dikkat çeken mesajlar verdi. Şi, Rusya ile ilişkileri “kaos ortamında sakinleştirici güç” olarak tanımladı.

Büyük Halk Salonu’nda gerçekleşen görüşmede Şi, uluslararası sistemde “tek taraflı hegemonik akımların kontrolden çıktığını” söyleyerek dolaylı şekilde ABD’yi hedef aldı. Çin lideri, Rusya ile “kapsamlı stratejik koordinasyonun” güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

TRUMP’TAN GÜNLER SONRA PUTİN’E GÖRKEMLİ KARŞILAMA

Şi’nin Putin’e verdiği kırmızı halılı karşılama töreni dikkat çekerken, ziyaretin ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin temaslarından yalnızca günler sonra gerçekleşmesi uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Pekin’deki törende iki lider askeri bando eşliğinde selam dururken, Çin ve Rusya bayrakları meydanda dalgalandı. Çocukların ellerinde çiçek ve bayraklarla liderleri karşıladığı anlar da kameralara yansıdı.

İRAN VE UKRAYNA GÜNDEMİ

Yaklaşık 24 saat sürecek ziyaret kapsamında Putin ile Şi’nin İran-İsrail savaşı, Ukrayna’daki çatışmalar ve enerji güvenliği gibi başlıkları ele aldığı belirtildi. Şi, İran’daki savaşın bir an önce sona ermesi gerektiğini ifade ederek çatışmaların enerji tedariki ve küresel ticaret üzerinde baskı oluşturduğunu söyledi.

PUTİN 25’İNCİ KEZ ÇİN’DE

Bu ziyaret, Putin’in Rusya lideri olarak Çin’e yaptığı 25’inci resmi ziyaret oldu. Son yıllarda ticaret, enerji ve güvenlik alanlarında ilişkilerini derinleştiren iki ülke, 2001 yılında imzalanan “İyi Komşuluk ve Dostane İşbirliği Anlaşması”nın 25’inci yılını da kutluyor.

Uzmanlar, Ukrayna savaşı sonrası Batı yaptırımları nedeniyle Rusya’nın ekonomik açıdan giderek Çin’e daha bağımlı hale geldiğini değerlendiriyor. Özellikle Orta Doğu’daki gerilim nedeniyle enerji piyasalarında yaşanan sıkışmanın, Pekin’in Moskova ile enerji iş birliğini daha da artırabileceği belirtiliyor.