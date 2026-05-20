Süper Lig devinin yıldızına şok! 163 kilometre hız yapmanın bedelini fena ödedi
Süper Lig devinin yıldızına şok! 163 kilometre hız yapmanın bedelini fena ödedi

20.05.2026 09:36
Beşiktaşlı genç futbolcu Mustafa Erhan Hekimoğlu, Elazığ’da 163 kilometre hızla radara yakalandı. 20 bin TL ceza kesilen futbolcunun ehliyetine 30 gün süreyle el konuldu.

Beşiktaş’ın genç yıldızı Mustafa Erhan Hekimoğlu, Elazığ’da trafik polislerinin radarına yakalandı. Genç futbolcunun aşırı hız yaptığı gerekçesiyle ehliyetine el konuldu.

163 KİLOMETRE HIZLA YAKALANDI

Aile ziyareti sonrası Bingöl’den Elazığ’a dönen Mustafa Erhan Hekimoğlu’nun, Kovancılar mevkiinde saatte 163 kilometre hızla ilerlediği tespit edildi. Radar kontrolüne takılan genç futbolcu polis ekipleri tarafından durduruldu.

PARA CEZASI VE EHLİYET KARARI

Yüksek hız nedeniyle Mustafa Erhan Hekimoğlu’na 20 bin TL para cezası kesildiği öğrenildi. Ayrıca genç futbolcunun ehliyetine 30 gün süreyle el konulduğu belirtildi.

“BABAANNEMİ HASTANEYE YETİŞTİRİYORDUM”

Hekimoğlu’nun ifadesinde şeker hastası olan babaannesini hastaneye yetiştirmek için hız yaptığını söylediği aktarıldı. Yaşanan olay kısa sürede dikkat çekti.

BEŞİKTAŞ’IN GELECEK VADEDEN İSMİ

Beşiktaş altyapısından yetişen Mustafa Erhan Hekimoğlu, siyah-beyazlıların gelecek vadeden oyuncuları arasında gösteriliyor. Genç futbolcu performansıyla son dönemde dikkat çeken isimlerden biri olmuştu.

Beşiktaş, Spor, Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 10:50:55.
