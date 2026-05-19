Şişli'de 19 Mayıs töreninde çelenk gerilimi

19.05.2026 13:12  Güncelleme: 14:33
(İSTANBUL) - Şişli'deki 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı töreninde gerginlik yaşandı. İlçe Başkanı Canercan Kartal, getirdiği çelenk üzerindeki CHP Şişli İlçe Başkanlığı yazısını kaldırdığında yerine kayyum atanan Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın ismi kaldı. Çelenge müdahale edildi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yurdun her bölgesinde törenler düzenleniyor. Şişli'deki törende ise yaşanan gerginlik dikkat çekti. Maçka Sanat Parkı'nda düzenlenen programda CHP Şişli İlçe Başkanı Canercan Kartal, elindeki çelengi bıraktı.

Kartal, çelengi bıraktığı sırada Şişli İlçe Başkanlığı yazısını kaldırdı. Tutuklanarak yerine kayyum atanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın ismi ortaya çıkınca müdahale edildi.

"ŞİŞLİ'NİN BAŞKANI ŞAHAN'DIR"

İlçedeki kayyum Cevdet Ertürkmen'in yerine geçen hafta atanan kayyum Ayhan Terzi'nin de katıldığı programda söz konusu çelenk, tören alanından uzaklaştırıldı. Olaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Kartal, "Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'dır. Bu bayram gençliğin, bizim, cumhuriyeti kuran ve hep birlikte yaşatacak olanlarındır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

14:01
14:00
13:31
12:26
12:08
11:58
