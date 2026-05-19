Varta büyük müşterisini kaybetti, 350 kişiyi işten çıkarıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Varta büyük müşterisini kaybetti, 350 kişiyi işten çıkarıyor

19.05.2026 13:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alman pil üreticisi Varta, kablosuz kulaklıklar için ürettiği tek hücreli pillerde en büyük müşterisini kaybetti. Bu nedenle Nördlingen ve Ellwangen tesislerinde yaklaşık 350 çalışan işten çıkarılacak. Apple'ın AirPods'larına pil tedarik eden firma, sözleşmenin ekim sonu bitmesiyle Nördlingen'deki düğme pil üretimini sonlandıracak.

Alman pil üreticisi Varta, kablosuz kulaklıklar için ürettiği tek hücreli pillerdeki en büyük müşterisini kaybetmesinin ardından, yaklaşık 350 çalışanını işten çıkarma kararı aldı.

Alman basınında yer alan haberlere göre, Varta'nın kablosuz kulaklıklar için ürettiği tek hücreli (düğme) pillerdeki en büyük müşterisini kaybetmesi, Nördlingen ve genel merkez Ellwangen'deki tesislerinde görev yapan yaklaşık 350 çalışanın işine son verilmesine neden oldu.

Şirket, söz konusu ana müşteriyle olan tedarik sözleşmesinin ekim ayı sonunda bitmesiyle birlikte Nördlingen tesisindeki düğme pil üretimini tamamen sonlandıracak.

Sektör kaynakları, Varta'nın Nördlingen'de neredeyse sadece Apple'ın "AirPods" kulaklıkları için şarj edilebilir "CoinPower" düğme pilleri ürettiğini, Apple'ın bu pilleri gelecekte Çinli bir tedarikçiden tedarik edeceğini aktardı.

Nördlingen'deki istihdam kaybı düğme pil üretimiyle sınırlı kalacak. Aynı bölgede yer alan ve spor otomobiller için lityum iyon silindirik batarya hücreleri üreten "V4Smart" şirketi bu karardan etkilenmeyecek. Çoğunluk hissesi Alman lüks otomobil üreticisi Porsche AG'ye ait olan V4Smart, kendi üretim hatlarında faaliyetlerine devam edecek.

Söz konusu sözleşmenin feshine ilişkin açıklama yapan Varta Üst Yöneticisi (CEO) Michael Ostermann, "Ana müşterinin kararı, Nördlingen tesisi için çok geniş kapsamlı sonuçlar doğuruyor. Buradaki yüksek düzeyde uzmanlaşmış üretim birimimizin ekonomik temeli ve buna bağlı istihdam ortadan kalktı. Bu durumun asıl mağdurları, yaşanan bu gelişmeden hiçbir sorumluluğu bulunmayan yerel çalışanlarımızdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Varta büyük müşterisini kaybetti, 350 kişiyi işten çıkarıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emtia piyasasında El Nino endişesi: 4 üründe zam kapıda Emtia piyasasında El Nino endişesi: 4 üründe zam kapıda
Fenerbahçeliler Derneği’nde yangın çıkaran çocuk: Galatasaraylıyım, Fenerbahçe’yi sevmiyorum Fenerbahçeliler Derneği'nde yangın çıkaran çocuk: Galatasaraylıyım, Fenerbahçe’yi sevmiyorum
Kayıp olarak aranan kadının, cezaevinden izinli çıkan eski eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı Kayıp olarak aranan kadının, cezaevinden izinli çıkan eski eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı
Amasya ve Tokat’ta sel ve taşkın alarmı Eğitime ara verildi Amasya ve Tokat'ta sel ve taşkın alarmı! Eğitime ara verildi
Çağla Tuğaltay cinayetinde fethi kabir incelemesinde mezarı açılan ilk isim komşuları oldu Çağla Tuğaltay cinayetinde fethi kabir incelemesinde mezarı açılan ilk isim komşuları oldu
Galatasaray’da şok ayrılık Böyle bir sonu kimse beklemiyordu Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu

14:01
6 kişiyi öldüren katilin bulunduğu anı adım adım anlattı: Etrafı sarılınca...
6 kişiyi öldüren katilin bulunduğu anı adım adım anlattı: Etrafı sarılınca...
14:00
Tanju Özcan’ın yatta eğlendiği sarışın kadının kim olduğu belli oldu İfade verdi
Tanju Özcan’ın yatta eğlendiği sarışın kadının kim olduğu belli oldu! İfade verdi
13:31
İran ordusu: Saldırılar tekrar başlarsa ABD’ye karşı yeni cepheler açarız
İran ordusu: Saldırılar tekrar başlarsa ABD'ye karşı yeni cepheler açarız
12:26
Mango kurucusu İsak Andiç’in ölümünde oğlu gözaltında
Mango kurucusu İsak Andiç'in ölümünde oğlu gözaltında
12:08
Bakan Gürlek’ten Rasim Ozan Kütahyalı açıklaması Suçlamaları tek tek saydı
Bakan Gürlek'ten Rasim Ozan Kütahyalı açıklaması! Suçlamaları tek tek saydı
11:58
AK Parti’den Eser Yenenler ve “Gezen Oğlak” tepkilerine yanıt
AK Parti'den Eser Yenenler ve “Gezen Oğlak” tepkilerine yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2026 14:29:06. #7.13#
SON DAKİKA: Varta büyük müşterisini kaybetti, 350 kişiyi işten çıkarıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.