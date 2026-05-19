Diyarbakır'da 19 Mayıs, erbane ve Kürtçe müziklerle kutlandı

Diyarbakır’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla valilik önünde kutlama töreni düzenlendi. Törende gençlerin hazırladığı gösteriler büyük beğeni topladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programa Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu’nun yanı sıra 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Ertan İnaltekin, Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay, askeri erkan, siyasi parti üyeleri, kurum amirleri, sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören alanına gelen Vali Murat Zorluoğlu, vatandaşların ve gençlerin bayramını kutladıktan sonra protokoldeki yerini aldı. Program kapsamında Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak’ın kutlama mesajı okundu.

19 MAYIS ERBANE VE KÜRTÇE MÜZİKLERLE KUTLANDI

Ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenk Öztekin günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı. Kutlama programında öğrenciler şiir okurken, Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi de seslendirildi. Dicle Üniversitesi tarafından hazırlanan Trakya yöresi halk oyunları gösterisi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcularının tekvando, wushu, jimnastik ve judo gösterileri izleyenlerden alkış aldı. Kürtçe müzik eşliğinde Erbane gösterisi ve halk oyunları stilize gösterilerinin ardından İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı motorize yunus ekipleri geçiş gösterisi gerçekleştirdi. Programda ayrıca çeşitli branşlarda derece elde eden sporcular ile TEKNOFEST yarışmalarında başarı gösteren öğrencilere ödülleri verildi.

Tören, Anıt Park içerisindeki gençlik ve spor stantlarının ziyaret edilmesiyle sona erdi.