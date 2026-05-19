Fenerbahçe'de Mehmet Ali Aydınlar sürprizi: İmzalar atıldı

19.05.2026 18:34
Fenerbahçe, Acıbadem Sağlık Grubu ile yaptığı sponsorluk anlaşması kapsamında Acıbadem logosunun 2026–27 sezonunda futbol takımının forma kol altı bölümünde yer alacağını açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü ile Acıbadem Sağlık Grubu arasında sponsorluk anlaşması imzalandı.

FENERBAHÇE İLE ACIBADEM ARASINDA ANLAŞMA

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Acıbadem logosu bu anlaşma kapsamında 2026–2027 sezonunda Fenerbahçe Futbol Takımı'nın formasının yanında (kol altı) yer alacak.

''TEREDDÜT ETMEDEN DESTEK VERDİ''

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran ile Acıbadem Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, bu işbirliği çerçevesinde Chobani Stadı'nda bir araya geldi. Sadettin Saran, Mehmet Ali Aydınlar'ın Fenerbahçe'ye her zaman çok önemli katkılar sağladığını aktararak, "Fenerbahçe Futbol Takımı'nın forması, kulübümüzün en kıymetli reklam alanlarından biridir. Bu nedenle formalarımızı ve sponsorluk alanlarımızı her sezon çok önceden, büyük bir titizlikle planlıyoruz. Acıbadem Sağlık Grubu ile formamızdaki uygun alanlara ilişkin görüşmelere de bu yılın başında başladık. Sayın Mehmet Ali Aydınlar, konuyu ilk paylaştığımız andan itibaren Fenerbahçe'nin yanında olma iradesini ortaya koydu ve bu işbirliğine hiç tereddüt etmeden destek verdi." ifadelerini kullandı.

''FENERBAHÇE'NİN YANINDA OLMAYA HAZIRIZ''

Acıbadem Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar ise işbirliğiyle ilgili şunları söyledi:

"Fenerbahçe'ye destek vermeyi hiçbir zaman yalnızca bir sponsorluk olarak görmedim. Bu aidiyetin, sorumluluğun ve aynı hedefe birlikte yürümenin doğal bir parçası olduğuna inanıyorum. Dün olduğu gibi bugün de yarın da Fenerbahçe'nin yanında olmaya devam edeceğiz. Fenerbahçe'nin 120. yılına ilerlediği bu özel dönemde de kulübümüzün hedeflerine yürüdüğü yolda katkı sunmaya, sorumluluk almaya ve gereken desteği vermeye her zamanki gibi hazırız."

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • serhat ali serhat ali:
    yeni yonetimi neden beklemiyorlar. al gülüm ver gülüm. yangından mal kaçırma bu işler. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2026 18:59:21. #7.12#
