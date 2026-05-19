Daha imza atmadan gözden çıkardı! İşte Mourinho'nun gönderilmesini istediği isim

19.05.2026 16:34
Jose Mourinho’nun Real Madrid ile anlaşma sağladığı öne sürülürken gözler Arda Güler’e çevrildi. Portekizli teknik adamın milli yıldızı Dünya Kupası ve kamp döneminde değerlendireceği, takımdan gönderilmesini istediği ilk ismin ise Camavinga olduğu iddia edildi.

Jose Mourinho’nun Real Madrid’e dönüşü futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. Portekizli teknik adamın takım içindeki planları ve Arda Güler hakkındaki düşünceleri de ortaya çıkmaya başladı.

2+1 YILLIK ANLAŞMA TAMAM

AS’ın haberine göre Jose Mourinho, Real Madrid ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı. Benfica’nın sözleşme uzatma teklifini geri çeviren deneyimli teknik adamın İspanyol devine geri dönme kararı aldığı belirtildi.

FLORENTINO PEREZ DİSİPLİN İSTİYOR

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Florentino Perez’in Mourinho tercihindeki en büyük neden takım içindeki disiplini yeniden sağlamak. Perez’in, Portekizli teknik adamın soyunma odasını kontrol altına alabilecek en güçlü isimlerden biri olduğunu düşündüğü aktarıldı.

“KİMSE DOKUNULMAZ DEĞİL”

MARCA’nın haberine göre Mourinho yönetiminde Real Madrid’de hiçbir futbolcu dokunulmaz olmayacak. Disiplin problemi yaşayan oyuncular için sert kararlar alınabileceği ifade edildi.

ARDA GÜLER KARARI MERAK EDİLİYOR

Bu sezon dikkat çeken performanslardan birine imza atan Arda Güler’in geleceği de Mourinho’nun vereceği karara bağlı olacak. Milli futbolcunun yeni sezon öncesinde Portekizli teknik adamın gözüne girmesi gerekecek.

DÜNYA KUPASI VE KAMP SÜRECİ BELİRLEYİCİ

Haberde Mourinho’nun, sezonun son bölümünde sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Arda Güler’i Dünya Kupası boyunca yakından takip edeceği belirtildi. Tecrübeli teknik adamın Arda hakkındaki son kararını sezon öncesi kampında vereceği ifade edildi.

İLK BİLETİ KESTİĞİ İSİM CAMAVINGA

Fichajes’in haberine göre Mourinho’nun takımda istemediği ilk isim Eduardo Camavinga oldu. Portekizli teknik adamın yönetimden Fransız yıldızın gönderilmesini istediği öne sürüldü.

REAL MADRID’DE YENİ DÖNEM

Jose Mourinho’nun gelişiyle birlikte Real Madrid’de birçok yıldız futbolcunun geleceğinin yeniden şekillenmesi bekleniyor. Özellikle Arda Güler’in yeni sezonda nasıl bir rol üstleneceği şimdiden büyük merak konusu oldu.

