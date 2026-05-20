Milyonların hesabına çift maaş gibi para yatacak

20.05.2026 11:29
Mayıs ayındaki resmi tatiller ve Kurban Bayramı'nda çalışan işçilerin haziran dönemi maaşlarına 6,5 günlük yasal ek mesai ücreti yansıtılacak. İş Kanunu’nun çift yevmiye düzenlemesi kapsamında yapılacak ödemeler, asgari ücretliler ve diğer maaş gruplarına göre değişiklik gösteriyor.

Mayıs ayındaki resmi tatiller ile Kurban Bayramı sürecinde çalışan milyonlarca işçiyi ilgilendiren ek mesai ödemeleri haziran maaşlarına yansıyacak. 

RESMİ TATİL MESAİSİ İÇİN ÇİFT YEVMİYE UYGULANACAK

4857 sayılı İş Kanunu’na göre resmi tatil günlerinde çalışan işçiler, çalıştıkları her gün için ilave bir günlük ücret alma hakkına sahip bulunuyor. Kamuoyunda “çift yevmiye” olarak bilinen uygulama özellikle üretim, sağlık, hizmet, güvenlik ve perakende gibi kesintisiz faaliyet gösteren sektörlerde çalışanları kapsıyor.

Bu kapsamda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Kurban Bayramı sürecinde çalışan işçiler için toplam 6,5 günlük ek mesai hakkı oluşacak.

KURBAN BAYRAMI MESAİSİ 4,5 GÜN SAYILACAK

Bu yıl Kurban Bayramı’nda arefe günü yarım gün, bayramın dört günü ise tam gün resmi tatil kapsamında değerlendiriliyor. Böylece yalnızca Kurban Bayramı döneminde çalışan işçiler için toplam 4,5 günlük ek mesai ücreti ortaya çıkıyor.

Mayıs ayındaki iki resmi tatilin de eklenmesiyle birlikte toplam resmi tatil mesaisi 6,5 güne ulaşıyor.

ASGARİ ÜCRETLİYE 6 BİN TL’Yİ AŞAN EK ÖDEME

Mevcut asgari ücret hesaplamalarına göre günlük brüt ücret 1.101 TL, günlük net ücret ise yaklaşık 935,85 TL seviyesinde bulunuyor.

Sadece Kurban Bayramı boyunca çalışan bir asgari ücretliye yaklaşık 4 bin 950 TL brüt, kesintiler sonrası yaklaşık 4 bin 211 TL net ek ödeme yapılacak.

1 Mayıs ve 19 Mayıs dahil tüm resmi tatillerde çalışan bir asgari ücretlinin ise yaklaşık 7 bin TL brüt, kesintiler sonrasında yaklaşık 6 bin 100 TL net ek ödeme alması bekleniyor.

MAAŞA GÖRE ÖDEME TUTARI DEĞİŞİYOR

Net maaşı 40 bin TL olan bir çalışanın günlük net kazancı yaklaşık 1.333 TL olarak hesaplanırken, 4,5 günlük Kurban Bayramı mesaisi için yaklaşık 6 bin TL, toplam 6,5 günlük resmi tatil çalışması için ise yaklaşık 8 bin 666 TL ek ödeme yapılacak.

Net maaşı 50 bin TL olan çalışanlar için 4,5 günlük bayram mesaisi yaklaşık 7 bin 500 TL, toplam resmi tatil çalışması ise yaklaşık 10 bin 833 TL ek gelir anlamına geliyor.

Net maaşı 60 bin TL seviyesinde olan çalışanlarda ise 4,5 günlük bayram mesaisi yaklaşık 9 bin TL, toplam 6,5 günlük resmi tatil çalışması ise yaklaşık 13 bin TL ek ödeme olarak hesaplanıyor.


