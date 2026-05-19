İmplant ve platinle kimlik tespiti

19.05.2026 15:19
Kırşehir'de cesedi bulunan 68 yaşındaki İran uyruklu Farkhondeh Ghaem Maghami'nin kimliği, dişlerindeki implant ve ayağındaki platinden tespit edildi.

Kırşehir'in Mucur'un ilçesine bağlı Yeniyapan köyü ile Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesine bağlı Büyükburnağıl köyleri arasındaki bir tarlada 23 Nisan'da jandarma ekiplerince bulunan cesedin kime ait olduğu jandarmanın özel çalışmasıyla belirlendi.

Cesedin yabancı uyruklu birine ait olabileceğini değerlendirerek uluslararası kayıplar sisteminden de araştırma yapan ekipler, başvurusu olanları inceledi.

Cesedin kimlik tespiti için diş ve ayak röntgenleri çekilerek yapılan kontrolde, ağızda 14 diş implantı ve sol ayakta platin olduğu belirlendi.

Bu bilgilerin hakkında kayıp başvurusu yapılan Maghami ile eşleştiğini tespit eden jandarma ekipleri, bunları İstanbul emniyeti ile paylaşarak şüphelilerin yakalanmasına destek verdi.

İstanbul'da Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Maghami'den haber alamayan akrabasının 12 Mayıs'ta kayıp başvurusunda bulunması üzerine çalışma yapmıştı.

20 yıldır İstanbul'da yaşayan Maghami'nin son görüştüğü kişi ve ilişkisi olduğu belirlenen Erkan B. (49) gözaltına alınmış, ilk ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen şüphelinin daha sonra cinayeti itiraf ettiği ve olay yerini polise gösterdiği öğrenilmişti.

Erkan B'nin, araçta tartıştığı Maghami'yi boğduktan sonra cesedi Kırşehir'in Mucur ilçesinde boş bir araziye attığı belirlenmiş, bulunan cesedin Maghami'ye ait olduğu tespit edilmişti.

Soruşturmayı genişleten polis ekipleri, 2 zanlıyı daha gözaltına almış, Erkan B, Sedef G. ve Mesut A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

Kaynak: AA

