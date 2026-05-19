Giresun'da Kamyonet Uçuruma Yuvarlandı
Giresun'da Kamyonet Uçuruma Yuvarlandı

19.05.2026 16:46
Giresun'da taklalar atan kamyonet, 2 yaralı ile sonuçlandı. Yaralılar mucizeyle kurtuldu.

GİRESUN'un Güce ilçesinde dik yamaçtan taklalar atarak alt yola yuvarlanan kamyonette yaralanan 2 kişiden Recep Yıldız (59), yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Kaza, önceki gün Güce ilçesine bağlı Sarıyar köyü Güner mevkisinde meydana geldi. Rahmi Kuru'nun (40) kontrolünü yitirdiği, 28 AAG 008 plakalı kamyonet, çay ve fındık bahçelerinin bulunduğu dik yamaçtan yuvarlandı. Yaklaşık 400 metre boyunca taklalar atan kamyonet, yamacın altından geçen yolda durdu. İlk takla sırasında aracın camından fırlayan sürücü ile yanındaki Recep Yıldız, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Kuru ve Yıldız, tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu oldu.

Kamyonetin hurdaya döndüğü kaza, karşı yamaçta bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüde, kamyonetin yamaçtan alt yola kadar defalarca takla attığı, kazaya tanık olan çevredekilerin de panik yaşadığı anlar yer aldı.

O ANLARI ANLATTI

Bacağı kırılan ve vücudunun farklı yerlerinde yaralanan Yıldız, kaza anı ve sonrasında yaşadıklarını anlattı. Kazadan mucize eseri kurtulduklarını söyleyen Yıldız, "Akşam saatiydi, arkadaşımı aradım. 'Arabanı bana getir, yüküm var babamların evine götüreceğim' dedim. Aldık, çıkardık ve yükü boşalttık. Dönerken araba virajı alamadı. Sürücü Rahmi, 'Recep abi biz gidiyoruz' dediği an arabayla uçuruma yuvarlandık. Fren mi tutmadıysa ne oldu bilemedik. Rahmi'yi yaklaşık 30 metre sonra savurmuş ben de 200 metre sonra savruldum. O an 'Allah'ım sana çok şükür' diyerek dua ettim. Çok şükür hayatta kaldık. Kazadan o araçtan sağ kurtulmamız mucizeydi. Ama başka kazaların olmaması için yolumuzun daha güvenli hale getirilmesini istiyoruz. Bu yolun yapılması için ne gerekiyorsa yapılmasını istiyoruz. Yol çok dar olduğu için böyle oldu. Bize duvar yaptırmadılar. Bu yola bir türlü çözüm bulunamadı. Biz böyle bir kaza atlattık. Ölmedik ama başkaları ölebilir" dedi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, Kaza, Son Dakika

