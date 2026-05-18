Ünlü şarkıcı İrem Derici yıllardır sakladığı hastalığını açıkladı
18.05.2026 23:39
İrem Derici, katıldığı programda uzun süredir mücadele ettiği hastalıklarını ilk kez açıkladı. Kendisine kronik uykusuzluk hastalığı olan "insomnia" teşhisi konulduğunu ve günün 24 saati uyanık kaldığını belirten ünlü popçu, "Kanye West gibi oldum" dedi. Beynindeki nörolojik bozukluk nedeniyle epilepsi nöbetleri de geçirdiğini itiraf eden Derici, rapçi Sefo ile stüdyodayken yaşadığı krizi, "Yerde köpükler içinde kalmıştım ama etrafımdakiler şaka yapıyorum sanıp bana inanmadı" sözleriyle anlattı.

Ünlü popçu İrem Derici, katıldığı bir YouTube programında yıllardır herkesten sakladığı ciddi sağlık sorunlarını ilk kez anlattı. Sina Özer’in dijital programına konuk olan Derici, hem geçmişte yaşadığı epilepsi nöbetlerinin dehşetini paylaştı hem de kendisine konulan son psikiyatrik teşhisi açıkladı. Ünlü şarkıcı ekim ayından bu yana ruhsal ve bedensel olarak çok zorlu bir süreçten geçtiğini belirtti. 

"SON TEŞHİSİM İNSOMNİA" 

Doğru teşhisi bulabilmek adına uzun süredir doktor doktor gezdiğini ifade eden İrem Derici, programa gelmeden hemen önce psikiyatristten çıktığını söyledi. Sürekli farklı teşhislerle kafasının karıştığını belirten ünlü şarkıcı, yaşadığı süreci şu sözlerle özetledi:

"Ben artık kimseyle kavga etmek istemiyorum. Hiç öfkeli bir insan değilim. Ekim ayından beri kafam gitti geldi. Birine gidiyorum 'borderline oldun' diyor, biri 'değilsin' diyor. Bugün psikiyatristten çıkıp geldim. İnsomnia (kronik uykusuzluk) olduğumu öğrendim. Bu doktorda durmak istiyorum. İnsomnia son teşhisim."

Günün 24 saati boyunca uyanık kaldığını ve bu yüzden sürekli sosyal medyada aktif olduğunu dile getiren Derici, doktorunun kendisine "Senin psikolojin bozuk değil, nörolojik bir bozukluğun var. Bunu ilaçlarla halledeceğiz" dediğini aktardı.

RAPÇİ SEFO İLE STÜDYODAYKEN EPİLEPSİ NÖBETİ GEÇİRMİŞ

Sağlık sorunlarının aslında yeni olmadığını ve 2017 yılından beri beynindeki elektrik sisteminde bozukluk (epilepsi) yaşandığını itiraf eden ünlü sanatçı, kan donduran bir anısını da ilk kez paylaştı. Rapçi Sefo ile düet hazırlığı yaptıkları sırada stüdyoda nöbet geçirdiğini anlatan Derici, yaşadığı çaresizliği şu cümlelerle anlattı:

"Beynimdeki elektrik sistemi bozulmuş. Bu durum epilepsi nöbetleri yapıyor. Hatta rapçi Sefo ile düetimizi hazırladığımız dönemde bu nöbetlerden birini yaşadım. Yerde köpükler içinde kalmıştım ama o an etrafımdakiler bana inanmamışlar, şaka yapıyorum sanmışlar."

Geçmişten bu yana yapılan EEG (beyin elektrosu) sonuçlarının hep bozuk çıktığını söyleyen İrem Derici, bu nörolojik rahatsızlıkların önüne geçebilmek için artık düzenli bir ilaç tedavisine başlayacağını belirtti. 

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
