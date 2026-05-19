Samsunspor, Galatasaray\'ın iki yıldızını istiyor

Trendyol Süper Lig'de iddialı bir kadro kurarak yeniden Avrupa kupalarını hedeflemek isteyen Samsunspor, transfer çalışmaları kapsamında gözünü Galatasaray'ın iki önemli ismine çevirdi.

GALATASARAY'DAN İKİ TRANSFER

Ajansspor'da yer alan habere göre; Samsunspor yönetimi, teknik heyetin raporu doğrultusunda savunmadaki kadro derinliğini artırmak ve kaliteyi yükseltmek amacıyla Galatasaray'dan Danimarkalı stoper Victor Nelsson ve sol bek Kazımcan Karataş'ı listesine aldı.

GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR

Samsunspor kurmaylarının, önümüzdeki günlerde Galatasaray yönetimiyle resmi temasları hızlandırarak transferi bitirmeyi amaçladığı dile getirildi.

SEZON PERFORMANSLARI

Victor Nelsson, sezon başında İtalya Serie A ekibi Verona'ya kiralanmıştı. Danimarkalı savunmacının formasını giydiği Verona, Serie B'ye düşerken, deneyimli oyuncu forma giydiği 33 karşılaşmada gol ya da asist katkısı sağlayamadı. Devre arası transfer döneminde Galatasaray'dan RAMS Başakşehir'e kiralık olarak transfer olan Kazımcan Karataş ise 11 maçta 2 asist yaptı.