Ateşe benzin döküyorlar! Süper Lig\'den düşen takımdan bomba bir açıklama daha

Kayserispor, Süper Lig sonuçlarının mevcut haliyle tescil edilmemesi için TFF’ye resmi başvuru yaptı. Sarı-kırmızılı kulüp ayrıca soruşturma altındaki yöneticilerin PFDK’ya sevk edilmesini ve gerekli cezaların uygulanmasını talep etti.

Süper Lig’den düşen Kayserispor, Türkiye Futbol Federasyonu’na dikkat çeken bir başvuruda bulundu. Sarı-kırmızılı kulüp, ligin mevcut haliyle tescil edilmemesini talep etti.

RESMİ DİLEKÇE SUNULDU

Kayserispor Kulübü yaptığı açıklamada, Süper Lig sonuçlarının mevcut haliyle tescil edilmemesi için TFF’ye resmi dilekçe verdiklerini duyurdu. Kulüp ayrıca bahis soruşturmaları ve adli süreçlerle ilgili sert ifadeler kullandı.

“SPORTİF ADALET BOZULDU”

Kayserispor açıklamasında Türk futbolunda sportif adaletin zarar gördüğünü savundu. Kulüp, soruşturmalar nedeniyle ligde adil rekabet ortamının oluşmadığını öne sürdü.

33 YÖNETİCİ İÇİN PFDK TALEBİ

Sarı-kırmızılı ekip, haklarında soruşturma bulunan 33 kulüp yöneticisinin acilen PFDK’ya sevk edilmesini istedi. Açıklamada ayrıca şartların oluşması halinde puan silme ve küme düşürme cezalarının uygulanması gerektiği ifade edildi.

“AYNI FİİLE AYNI CEZA”

Kayserispor yönetimi, futbolculara ağır cezalar verilirken kulüp yöneticileri hakkında disiplin süreçlerinin işletilmemesinin kabul edilemez olduğunu belirtti. Kulüp, herkes için eşit uygulama talebinde bulundu.

TFF STATÜSÜNÜN İŞLETİLMESİ İSTENDİ

Kayserispor ayrıca aynı idari yapı altında bulunduğu değerlendirilen kulüpler hakkında TFF Statüsü’nün işletilmesini talep etti. Kulüp yönetimi, başvurunun bugün itibarıyla resmen federasyona sunulduğunu açıkladı.

GÖZLER TFF’DE

Kayserispor’un yaptığı başvurunun ardından gözler Türkiye Futbol Federasyonu’nun vereceği karara çevrildi. TFF daha önce yaptığı açıklamada küme düşmenin kaldırılmasının gündemlerinde olmadığını duyurmuştu.

