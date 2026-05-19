Türk futbolunun acı kaybı: Abdullah Sultanoğlu hayatını kaybetti

19.05.2026 17:32
Ankara'da motosikletiyle otomobile çarparak ağır yaralanan 16 yaşındaki Abdullah Sultanoğlu, kaldırıldığı hastanede 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü'nün 16 Yaş Altı Futbol Akademi Takımının oyuncusu Abdullah Sultanoğlu, geçirdiği trafik kazasının ardından tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

KAZA GEÇİREN ABDULLAH HAYATA TUTUNAMADI 

Abdullah Sultanoğlu'nun (2010 doğumlu) 16 Mayıs Cumartesi günü Çubuk İlçesinde motosikletle giderken kaza geçirdiği, yaralı kaldırıldığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındığı ancak tüm müdahalelere rağmen dün gece vefat ettiği belirtildi.

''SABIR VE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUZ''

Ankara Keçiörengücü'nden yapılan açıklamada, "Futbol Akademi 16 yaş altı takımımızın değerli futbolcusu Abdullah Sultanoğlu'nun geçirdiği elim kaza sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

    Yorumlar (1)

  • Ekber SATIR Ekber SATIR:
    Motur işi sakat aga yazık olmuş 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
