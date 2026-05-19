Daha önce hiçbir yönetim başaramamıştı! Sadettin Saran 8 ayda tarihe geçebilir

Kadınlar Süper Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nın kupa töreninde konuşan Başkan Sadettin Saran, takımını tebrik ederek kulübün geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

''ÖNÜMÜZDE BİR KUPA DAHA VAR''

Kendisine yöneltilen, "Bir kupa daha alma ihtimaliniz var. Final Four..." şeklindeki hatırlatma üzerine mutluluğunu dile getiren Saran, "Evet. İnşallah önümüzde bir kupa daha var." yanıtını verdi.

''EN ÇOK KUPA ALAN YÖNETİM OLUYORUZ''

Bir kupa daha almaları halinde tüm branşlarda bir sezonda en çok kupa alan yönetim olacaklarını belirten Saran, "Bir kupa daha alırsak, galiba en çok kupa alan yönetim oluyoruz. Çok çabuk geçti. Güzel bir ekip oluşturduk. Gece gündüz çalıştık.'' ifadelerini kullandı.

''BİZ FENERBAHÇE İÇİN AYRILDIK''

Kendilerinden sonra gelecek yönetimlere destek olacaklarını belirten Saran, ''Kimse 'Sadettinci' olarak ayrılmıyor. Biz Fenerbahçe için ayrıldık. Biz de bizden sonra gelenlere destek olacağız. Teşekkür ediyoruz.'' sözlerini sarf etti.