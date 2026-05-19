Aziz Yıldırım'ın yönetim listesindeki isimler ortaya çıktı

19.05.2026 17:22
Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, güçlü bir yönetim kurulu listesiyle yaklaşan seçimlere hazırlanıyor. Listede Nihat Özbağ, Mahmut Uslu, Önder Fırat, Ozan Balaban ve Ömer Onan gibi önemli isimlerin yer alacağı belirtildi.

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, yaklaşan seçim için güçlü bir yönetim kurulu listesiyle hazırlanırken, isimler de ortaya çıkmaya başladı.

YÖNETİM LİSTESİNDEKİ İSİMLER

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Aziz Yıldırım, mali ve temsil gücü yüksek bir ekiple şampiyonluk hedefini gerçekleştirmek istiyor. Listede Nihat Özbağ, Mahmut Uslu, Önder Fırat, Barış Göktürk, Mehmet İman, İlhami Yazıcı, Feridun Geçgel, Fatih Öztürk, Batuhan Özdemir, Ozan Balaban, Ömer Onan ve Hande Tibuk gibi isimlerin yer alması bekleniyor. Ayrıca Ahmet Özaktaç ve Ahmet Özokur’un da yönetimde olacağı, Serhat Çeçen’in de listeye dahil edilebileceği ifade ediliyor.

SON TESLİM TARİHİ 22 MAYIS

Yönetim kurulu listelerinin son teslim tarihi olan 22 Mayıs’ta işlemlerini tamamlayacak olan Yıldırım, ardından ekibiyle basın karşısına çıkarak güçlü bir görüntü vermeyi planlıyor.

''HEP BERABER ŞAMPİYONLUĞU KUTLAYACAĞIZ''

Seçime dair büyük bir özgüven taşıyan Aziz Yıldırım, ''Fenerbahçe’nin iyi bir kadrosu var. Eksikleri tespit ettik. En az iki, belki üç golcü alacağız” açıklamasında bulundu. Kaleci, sol stoper, sol bek ve sağ kanat mevkileri için de hedef isimleri belirlediği öğrenildi. Yıldırım, “Takviyeleri yapacağız. Hep beraber şampiyonluğu kutlayacağız.'' dedi. 

