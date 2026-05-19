Fenerbahçe Beko ile EuroLeague arasında anlaşma sağlandı
19.05.2026 19:33
Fenerbahçe Beko, EuroLeague ile sezon sonu bitecek olan lisans anlaşmasını yenileme kararı aldığını açıkladı.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) bu sezon sonunda sona erecek lisans anlaşmasının yenileneceği duyuruldu.

''TAVRIMIZI KARARLILIKLA SÜRDÜRDÜK''

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, son dönemde Avrupa basketbolunun geleceğine yönelik ortaya çıkan projelerin ilk günden beri yapıcı bir şekilde değerlendirildiği belirtilerek, "Fenerbahçe olarak yaklaşımımız hiçbir zaman ayrıştırıcı değil, aksine Avrupa basketbolunun ortak akılla büyümesine katkı sağlayacak birleştirici bir yaklaşım olmuştur. Bu süreçte tüm paydaşlarla diyalog kurulmasının, basketbolun geleceği adına önemli olduğuna inandık ve bu tavrımızı kararlılıkla sürdürdük." ifadeleri kullanıldı.

''LİSANS ANLAŞMASINI YENİLEME KARARI''

Ayrıca açıklamada, NBA Avrupa projesinin Avrupa basketboluna yönelik vizyonunun ve bakış açısının dikkatle takip edildiği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Basketbol Avrupa Ligi ile NBA Avrupa arasında oluşabilecek olası işbirlikleri ve ortak gelişim fırsatlarının da Avrupa basketboluna önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Kulübümüz, sürecin ilk gününde olduğu gibi bundan sonra da Avrupa basketbolunu büyütecek, birleştirecek ve ileri taşıyacak her türlü yapıcı diyaloğun destekçisi olmaya devam edecektir. Gelinen noktada Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Basketbol Avrupa Ligi ile bu sezon sonunda sona erecek lisans anlaşmasını yenileme kararı almıştır. Hedefimiz yalnızca sportif başarılar kazanmak değil, Avrupa basketbolunun sürdürülebilir şekilde büyümesine, ekonomik olarak güçlenmesine ve dünya çapında daha büyük bir marka haline gelmesine katkı sunmaktır."

