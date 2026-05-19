Özgür Özel: Cumhuriyet Gençlere Emanet

19.05.2026 17:12
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gençlerin Cumhuriyet'i sahiplenmesi gerektiğini vurguladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Türkiye'de siyaset çok yaşlı, ben dahi çok yaşlıyım. Gençlerin önünü açıp, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'Cumhuriyet'i gençlere emanet edecek' bir süreç yaşayacağız. Bu süreçte ben, Ekrem Başkan, Mansur Başkan üzerimize düşen neyse onu yerine getireceğiz" dedi.

CHP Ankara İl Başkanlığı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Ankara'da '19 Mayıs Gençlik Korteji' düzenledi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, CHP Ankara il örgütü ve gençlerin katıldığı yürüyüş, Güvenpark'ta başlayıp Anıtkabir'de son buldu. Yürüyüş sırasında CHP Gençlik ve Spor Politika Kurulu Başkanı Sevgi Kılıç ile CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, otobüs üzerinden gençlere seslendi. Özgür Özel ise yürüyüş sırasında basın mensuplarına açıklama yaparak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

'ATATÜRK, CUMHURİYET'İ GENÇLERE EMANET ETTİ'

Özel, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bir deha ve muhteşem bir asker olduğunu belirterek, "Genelkurmay başkanıydı, başkomutandı ama Cumhuriyet'i genelkurmay başkanlarına ya da orduya emanet edip gitmedi. Çok iyi bir siyasetçiydi, devletin başıydı ama kendinden sonraki cumhurbaşkanlarına emanet edip gitmedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucusuydu ama dönüp de 'Cumhuriyet, Cumhuriyet Halk Partisi'ne, benden sonraki genel başkanlara emanettir' demedi. O, Cumhuriyet'i sadece gençlere emanet etti. O yüzden bugün mesela bu muazzam kalabalığı ya da Anıtkabir'deki gençlerin Anıtkabir'e koşmasını, 81 ilde gençlerin Ata'larına sarılmalarını ya da zamanında Atatürk ve silah arkadaşlarını yıpratmaya çalışan onca çabalara, onca hedef alan söylemlere rağmen anketlerdeki kendini 'Atatürkçü' olarak tanımlayan gençlerin yüzde 90'ları bulan oranlarını gören kimse şaşırmasın" diye konuştu.

'CUMHURİYET'E SAHİP ÇIKMANIN EN ÖNEMLİ OLDUĞU ZAMANDIR'

Gençlerin Atatürk'e vefalarını gösterdiklerini söyleyen Özel, "Bugünler Cumhuriyet'e sahip çıkmanın en önemli olduğu zamandır. ve görüyoruz ki gençler Cumhuriyet'e ve Cumhuriyet'in kazanımlarına sahip çıkmaya kararlı. Ben, 51 yaşında 'genç lider' olarak bilinen, söylenen biri olarak bunu reddediyorum. Türkiye'de siyaset çok yaşlı, ben dahi çok yaşlıyım. Gençlerin önünü açıp, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'Cumhuriyet'i gençlere emanet edecek' bir süreç yaşayacağız. Bu süreçte ben, Ekrem Başkan, Mansur Başkan üzerimize düşen neyse onu yerine getireceğiz. ve Cumhuriyet'i bir kez daha gençlerle buluşturacağız. Onu gerçek sahiplerine emanet edeceğiz. Büyük bir huzurla kendi köşelerimize çekileceğiz. O mücadeleyi, bunu yapabilmemiz için en büyük görev gençlerdedir. Onlara güveniyoruz. Onlarla birlikte yürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

