Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne bombası

20.05.2026 15:01
Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi’nin Antonio Conte ile görüştüğü ve İtalyan teknik adamın Kevin De Bruyne transferini istediği öne sürüldü. Safi’nin iki isim için de olumlu adım attığı iddia edildi.

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi’nin seçim öncesi yaptığı hamleler gündem yarattı. Safi’nin teknik direktörlük için Antonio Conte ile görüştüğü, transferde ise Kevin De Bruyne için devreye girdiği öne sürüldü.

HEDEFTE ANTONIO CONTE VAR

Fenerbahçe’de başkanlık yarışı sürerken Hakan Safi’nin takımın başına Antonio Conte’yi getirmek istediği belirtildi. Napoli’den ayrılma kararı alan İtalyan teknik adamla ilk görüşmenin yapıldığı ve toplantının olumlu geçtiği ifade edildi.

PAOLO MALDINI DETAYI

Haberde Hakan Safi’nin futbol yapılanması için Paolo Maldini ile de görüşme gerçekleştirdiği aktarıldı. Safi’nin Fenerbahçe’ye İtalyan futbol ekolünü getirmeyi hedeflediği konuşuluyor.

CONTE’DEN İLK TALEP: DE BRUYNE

Antonio Conte’nin görüşmede transfer listesi sunduğu öne sürüldü. İtalyan teknik adamın ilk hedefinin ise dünya yıldızı Kevin De Bruyne olduğu belirtildi.

“TAMAM” CEVABI VERDİ

Hakan Safi’nin, Conte’nin Kevin De Bruyne talebine olumlu yanıt verdiği ifade edildi. Başkan adayının seçimi kazanması halinde hem Conte’ye hem de Belçikalı yıldız futbolcuya imza attırmak istediği iddia edildi.

DE BRUYNE NAPOLI’DEN AYRILIYOR

Geçtiğimiz sezon Napoli’ye transfer olan Kevin De Bruyne’nin, Antonio Conte’nin ayrılık kararı sonrası takımdan ayrılmaya hazırlandığı öne sürüldü. 34 yaşındaki yıldızın kariyerinde yeni bir sayfa açabileceği konuşuluyor.

CONTE’NİN MAAŞ TALEBİ

Antonio Conte’nin Avrupa’nın en pahalı teknik direktörlerinden biri olduğu belirtildi. Tecrübeli çalıştırıcının Fenerbahçe’den yıllık 10 milyon euronun üzerinde maaş talep ettiği ifade edildi.

ŞAMPİYONLUK UZMANI

Antonio Conte kariyerinde Juventus, Inter ve Napoli ile Serie A şampiyonlukları yaşadı. İtalyan teknik adam ayrıca Chelsea’yi Premier Lig’de şampiyonluğa taşımıştı.

