Parkta korkunç manzara! 18 yaşındaki Beyzanur asılı halde ölü bulundu

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde 18 yaşındaki Beyzanur N., çocuk parkındaki kameriyede asılı halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, Seyran Mahallesi’nde bulunan Şehit Metin Selçuk Çocuk Parkı’nda dün sabah saatlerinde meydana geldi. Parkta bulunan vatandaşlar, kameriyede bir kişinin asılı olduğunu fark edince durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.
Yapılan incelemelerin ardından Beyzanur N.’nin cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Genç kızın cenazesi işlemlerin tamamlanmasının ardından Malatya Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Olayın kesin nedeninin yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacağı öğrenilirken, polis ekiplerinin soruşturmayı sürdürdüğü bildirildi.
