Parkta korkunç manzara! 18 yaşındaki Beyzanur asılı halde ölü bulundu

20.05.2026 15:09
Malatya'da bir çocuk parkında dün sabah saatlerinde yürüyüşe çıkan vatandaşlar, parkta korkunç bir manzarayla karşılaştı. Kameriyede bir kişinin asılı olduğunu görenlerin ihbarıyla olay yerine acil polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, henüz 18 yaşında olan Beyzanur N.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde 18 yaşındaki Beyzanur N., çocuk parkındaki kameriyede asılı halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

VATANDAŞLAR PARKTA GÖRDÜ

Olay, Seyran Mahallesi’nde bulunan Şehit Metin Selçuk Çocuk Parkı’nda dün sabah saatlerinde meydana geldi. Parkta bulunan vatandaşlar, kameriyede bir kişinin asılı olduğunu fark edince durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

CANSIZ BEDENİ OTOPSİYE GÖNDERİLDİ

Yapılan incelemelerin ardından Beyzanur N.’nin cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Genç kızın cenazesi işlemlerin tamamlanmasının ardından Malatya Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Olayın kesin nedeninin yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacağı öğrenilirken, polis ekiplerinin soruşturmayı sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Suat Berk Suat Berk:
    Abim yapmayın ya :((( 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Parkta korkunç manzara! 18 yaşındaki Beyzanur asılı halde ölü bulundu - Son Dakika
