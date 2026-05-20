AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti

20.05.2026 16:01
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın grup toplantısı sonrası AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu’yla yaşadığı kısa an dikkat çekti. Yenişehirlioğlu Erdoğan’ın elini öpmek isterken, Erdoğan elini geri çekti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın partisinin grup toplantısı sonrası AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ile yaşadığı kısa diyalog gündem oldu.

TOKALAŞMA SIRASINDA DİKKAT ÇEKEN HAREKET

AK Parti TBMM Grup Toplantısı’nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından kürsüden ayrılmadan önce hemen arkasında bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu’yla tokalaşmak için elini uzattı. Yenişehirlioğlu ise Erdoğan’ın uzattığı eli öpüp başına götürmek istedi.

ERDOĞAN ELİNİ GERİ ÇEKTİ

Tam o sırada Erdoğan’ın elini geri çekmesi dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra salondaki diğer isimleri selamlayarak kürsüden indi. O anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

LÜKS SAAT TARTIŞMASIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Milletvekili olmadan önce oyunculuk yapan Bahadır Yenişehirlioğlu, “Payitaht Abdülhamid” dizisinde canlandırdığı “Tahsin Paşa” karakteriyle tanınmıştı. Yenişehirlioğlu daha önce kullandığı lüks saat nedeniyle gelen eleştirilere verdiği yanıtla da gündeme gelmişti. AK Partili isim, eleştirilere karşı “Alın teriyle helal yoldan edindiğim saatimi takmaya devam edeceğim” ifadelerini kullanmıştı.

