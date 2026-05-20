Acun Ilıcalı\'dan tarihi karara itiraz: Premier Lig’e çıkmamız lazım

Hull City’nin sahibi Acun Ilıcalı, Championship’te yaşanan casusluk skandalı sonrası alınan karara sert tepki gösterdi. Ilıcalı, Southampton’ın diskalifiye edilmesi halinde Hull City’nin doğrudan Premier Lig’e yükselmesi gerektiğini savundu.
Championship play-off yarı finalinde rakibi Middlesbrough’un antrenmanını gizlice izlediği ortaya çıkan Southampton hakkında tarihi karar verildi. İngiliz ekibi inceleme sonrası play-off’tan diskalifiye edildi.
Kararın ardından Hull City’nin finaldeki rakibinin Middlesbrough olduğu açıklandı. Ancak bu gelişme Acun Ilıcalı cephesinde büyük rahatsızlık yarattı.
NOW Spor’a konuşan Acun Ilıcalı, verilen karara itiraz edeceklerini açıkladı. Ilıcalı, “Southampton hükmen mağlup sayılsa bir itirazımız olmaz ama sonuçta diskalifiye edildiler. Normal şartlarda finalist diskalifiye olduysa bizim direkt olarak Premier Lig’e çıkmamız lazım” ifadelerini kullandı.
Acun Ilıcalı, konuyla ilgili hukukçularının çalıştığını söyledi. İngiliz futbolunda büyük yankı uyandıran kararın hukuki boyutunun incelendiği belirtildi.
Hull City Başkanı ayrıca rakibin son anda değişmesinin büyük dezavantaj yarattığını vurguladı. Ilıcalı, “10 gündür Southampton’a hazırlanıyorduk. Tüm analizler ve planlama onlar üzerindeydi. Şimdi finale 3 gün kala rakip değişti” dedi.
Premier Lig’e yükselecek son takımın belli olacağı Hull City - Middlesbrough finali 23 Mayıs Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 18.30’da başlayacak ve TV8’den canlı yayınlanacak.
Play-off finalini kazanan takım Premier Lig’e yükselerek yaklaşık 300 milyon euroluk dev gelir elde edecek. Bu nedenle mücadele İngiltere futbolunun en kritik maçlarından biri olarak görülüyor.
