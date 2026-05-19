Milli takım için marş yazacak mı? Tarkan net konuştu

19.05.2026 21:19
Tarkan, milli takım şarkısı yapacağı şeklindeki beklentilere son noktayı koydu. Yeni bir marş yazmayacağını açıklayan Tarkan, "Bir Oluruz Yolunda' gibi bir şarkı yazmışım bir kere. Yenisini yazmak gibi bir niyetim de düşüncem de yok" dedi.

Megastar Tarkan, sosyal medya hesabı üzerinden stüdyoda çalışırken çekilmiş yeni bir fotoğrafını paylaşarak hayranlarını heyecanlandıran bir duyuru yaptı. Önümüzdeki yaz dönemi için yeni bir şarkı hazırlığında olduğunu müjdeleyen 53 yaşındaki ünlü sanatçı, bu çalışmanın sosyal medyada iddia edildiği gibi bir milli takım şarkısı olmadığını kesin bir dille belirtti.

''YENİSİNİ YAZMAYA NİYETİM YOK''

Tarkan, yeni şarkı çalışmalarının sürdüğünü belirtirken, milli takım için yeni bir marş ya da şarkı beklentilerine de son noktayı koydu. Geçmişte A Milli Futbol Takımı için hazırladığı "Bir Oluruz Yolunda" adlı unutulmaz eseri hatırlatan Megastar, "Bir Oluruz Yolunda gibi bir şarkı yazmışım bir kere ve yenisini yazmak gibi bir niyetim de düşüncem de yok. En azından kendi adıma bunu gerekli görmüyorum." ifadelerini kullandı.

''BAŞARILARIYLA BİZLERİ MUTLU ETSİNLER YETER''

Milli takımın turnuvalardaki başarısının her şeyden önemli olduğunu dile getiren Tarkan, "Milli takımımız başarılarıyla bizleri mutlu etsin, gururlandırsın ve tek yürekte buluştursun, yeter bana. O gün geldiğinde yazılmış bütün şarkılar çalsın hatta. El ele kutlayalım. Yani sözde değil, kalpte 'bir olalım' milli takımın yolunda.'' şeklinde konuştu. 

