Türk gençlerinden uluslararası bilim olimpiyatlarında büyük başarı

19.05.2026 21:21
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Bilim Olimpiyatlarında Türkiye’yi temsil eden gençlerin 4 altın, 8 gümüş ve 1 bronz madalya kazandığını belirterek, “TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları Programı kapsamında yetiştirilen kıymetli gençlerimizi bu üstün başarılarından ötürü tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Bakan Kacır, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, uluslararası bilim olimpiyatlarında madalya alan öğrencileri tebrik etti.

"GENÇLERİMİZ BİLİM OLİMPİYATLARINDAN YİNE MADALYALARLA DÖNDÜLER"

Bakan Kacır, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Gençlerimiz bilim olimpiyatlarından yine madalyalarla döndüler. Fransa’da düzenlenen 15. Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatı’nda ülkemizi temsil eden öğrencilerimiz 2 altın, 2 gümüş madalya; Yunanistan’da düzenlenen 43. Balkan Matematik Olimpiyatı’nda ülkemizi temsil eden öğrencilerimiz takım puanı ile birinci olarak 2 altın, 4 gümüş madalya; Rusya'da düzenlenen 60. Mendeleev Kimya Olimpiyatı’nda ülkemizi temsil eden öğrencilerimiz 2 gümüş, 1 bronz madalya kazanarak iftihar kaynağımız oldular.”

Başarı gösteren öğrencileri ve ailelerini tebrik eden Bakan Kacır, “Olimpiyatlara katılan tüm öğrencilerimize, ailelerine, öğretmenlerine ve eğitimlerde görev alan akademisyenlere teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

15. AVRUPA KIZLAR MATEMATİK OLİMPİYATI’NDA 4 MADALYA

Fransa’nın Bordeaux şehrinde düzenlenen 67 ülkeden 260 öğrencinin yarıştığı uluslararası düzeyde matematik alanında yetenekli kız öğrencileri desteklemeyi ve teşvik etmeyi amaçlayan 15. Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatı’nda ülkemizi temsil eden öğrencilerimiz iki altın, iki gümüş madalya kazandı.

TÜBİTAK bünyesinde yürütülen 2202 Bilim Olimpiyatları Programı kapsamında ülkemizi Avrupa’da temsil etmek üzere yetiştirilen genç bilim insanlarımızdan Defne Hergül ve Bengisu Demirbaş altın madalya, Ilgın Şekerli ve Elif Kiraz ise gümüş madalya kazanarak yurda döndü.

43. BALKAN MATEMATİK OLİMPİYATI’NDA 6 MADALYA

Yunanistan’ın Selanik şehrinde düzenlenen ve 24 ülkeden 148 öğrencinin yarıştığı uluslararası düzeyde matematik alanında yetenekli matematikçileri desteklemeyi ve teşvik etmeyi amaçlayan 43. Balkan Matematik Olimpiyatı’nda ülkemizi temsil eden öğrencilerimiz, 2 altın ve 4 gümüş madalya kazandı.

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) bünyesinde yürütülen 2202 Bilim Olimpiyatları Programı kapsamında ülkemizi uluslararası alanda temsil etmek üzere yetiştirilen genç bilim insanları Ege Akgün ve Alperen İnan altın madalya, Tuğra Özbey Eratlı, Selim Doğan, Mustafa Dortluoğlu ve Umut Kağan Yazgan gümüş madalya kazandı. Ayrıca öğrencilerimiz, katılımcı ülkeler arasında elde ettikleri toplam takım puanıyla birinci olarak ülkemize büyük bir gurur yaşattı.

60. MENDELEEV KİMYA OLİMPİYATI’NDA 3 MADALYA

Rusya’nın Moskova şehrinde düzenlenen ve 37 ülkeden 160 öğrencinin yarıştığı uluslararası düzeyde kimya alanında yetenekli öğrencileri bir araya getiren 60. Mendeleev Kimya Olimpiyatı’nda ülkemizi temsil eden öğrencilerimiz iki Gümüş ve bir Bronz madalya kazandı.

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) bünyesinde yürütülen 2202 Bilim Olimpiyatları Programı kapsamında ülkemizi uluslararası düzeyde temsil etmek üzere yetiştirilen genç bilim insanlarımızdan Bahri Eren Sarıkaya ve Kaan Doğan Gümüş madalya, Mustafa Efe Cesur ise Bronz madalya kazandı.

