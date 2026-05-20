Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Veda mı?” sorusuna dikkat çeken yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gazeteciler arasında grup toplantısı çıkışında dikkat çeken bir “veda” diyaloğu yaşandı.

"VEDA KONUŞMASI GİBİYDİ"

Erdoğan, AK Parti Meclis Grup Toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Bir gazeteci, Erdoğan’a hitaben, “Konuşmanız çok duygusaldı, veda konuşması ve seçime hazırlık konuşması gibiydi” ifadelerini kullandı.

"SENCE ÖYLE Mİ?"

Bunun üzerine Erdoğan, başka bir gazeteciye dönerek, “Sence öyle mi?” diye sordu. Gazeteci ise Erdoğan’ın sorusuna, “Yok efendim, veda gibi değil, bir başlangıç konuşması gibiydi” yanıtını verdi.

"Bayramda İstanbul'da mısınız" sorusuna ise Erdoğan, "Daha belli değil. Eşim ne derse" yanıtını verdi.