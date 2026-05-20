Maymunla öpüşmek başına iş açtı

20.05.2026 13:58
Vinicius Junior’un eski sevgilisi Virginia Fonseca’nın Dubai Hayvanat Bahçesi’nde bir maymunu dudağından öpmesi büyük tepki çekti. Görüntüler sonrası hakkında soruşturma açılabileceği iddiaları gündeme geldi.

Real Madrid’in yıldızı Vinicius Junior’dan ayrılan Brezilyalı fenomen Virginia Fonseca’nın Dubai’de yaptığı paylaşım büyük tartışma yarattı. Genç fenomenin hayvanat bahçesinde bir maymunu dudağından öpmesi sonrası soruşturma iddiaları gündeme geldi.

MAYMUNU DUDAĞINDAN ÖPTÜ

Virginia Fonseca, Dubai Hayvanat Bahçesi ziyaretinden görüntüler paylaştı. Görüntülerde Brezilyalı fenomenin bir maymunu dudağından öptüğü anlar yer aldı.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Paylaşımın ardından çok sayıda kişi Virginia Fonseca’ya tepki gösterdi. Özellikle görüntülerin Vinicius Junior’ın geçmişte yaşadığı ırkçılık olaylarıyla ilişkilendirilmesi dikkat çekti.

“IRKÇI İMA” YORUMLARI YAPILDI

Bazı kullanıcılar görüntülerin ima içeren ırkçı bir hareket olarak değerlendirilebileceğini savundu. Brezilya basınında da olay kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

SORUŞTURMA İDDİASI GÜNDEMDE

Ortaya çıkan tepkilerin ardından Virginia Fonseca hakkında inceleme veya soruşturma başlatılabileceği iddiaları konuşulmaya başlandı. Henüz resmi makamlardan konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

VINICIUS DETAYI TARTIŞMAYI BÜYÜTTÜ

Virginia Fonseca’nın bir dönem Vinicius Junior ile ilişki yaşaması olayın daha da büyümesine neden oldu. Real Madridli yıldızın geçmişte sık sık ırkçı saldırılara maruz kalması nedeniyle görüntüler büyük hassasiyet yarattı.

AÇIKLAMA GELMEDİ

Virginia Fonseca cephesinden olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Gözler şimdi Brezilyalı fenomenin vereceği olası yanıta çevrildi.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Amrabat’tan çok konuşulacak Fenerbahçe kararı
Tedesco, Almanya’yı karıştırdı
Olay adam iş başında Yaptığına tepki yağıyor
Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız
“Sizinle dertleşmek istiyorum“ diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan salonu ayağa kaldıran sözler
Malatya merkezli 5.6’lık deprem artçı mı öncü mü Japon uzman bu illeri uyardı
Çin, ABD’den 200 Boeing uçağı alacağını doğruladı
