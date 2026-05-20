Maymunla öpüşmek başına iş açtı

Real Madrid’in yıldızı Vinicius Junior’dan ayrılan Brezilyalı fenomen Virginia Fonseca’nın Dubai’de yaptığı paylaşım büyük tartışma yarattı. Genç fenomenin hayvanat bahçesinde bir maymunu dudağından öpmesi sonrası soruşturma iddiaları gündeme geldi.
Virginia Fonseca, Dubai Hayvanat Bahçesi ziyaretinden görüntüler paylaştı. Görüntülerde Brezilyalı fenomenin bir maymunu dudağından öptüğü anlar yer aldı.
Paylaşımın ardından çok sayıda kişi Virginia Fonseca’ya tepki gösterdi. Özellikle görüntülerin Vinicius Junior’ın geçmişte yaşadığı ırkçılık olaylarıyla ilişkilendirilmesi dikkat çekti.
Bazı kullanıcılar görüntülerin ima içeren ırkçı bir hareket olarak değerlendirilebileceğini savundu. Brezilya basınında da olay kısa sürede geniş yankı uyandırdı.
Ortaya çıkan tepkilerin ardından Virginia Fonseca hakkında inceleme veya soruşturma başlatılabileceği iddiaları konuşulmaya başlandı. Henüz resmi makamlardan konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
Virginia Fonseca’nın bir dönem Vinicius Junior ile ilişki yaşaması olayın daha da büyümesine neden oldu. Real Madridli yıldızın geçmişte sık sık ırkçı saldırılara maruz kalması nedeniyle görüntüler büyük hassasiyet yarattı.
Virginia Fonseca cephesinden olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Gözler şimdi Brezilyalı fenomenin vereceği olası yanıta çevrildi.
